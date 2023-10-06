Türkiye'nin son operasyonunda teröristlerin beklemediği hamle! Üslerden havalanan savaş uçakları o hedefleri bir bir vurdu

Terör örgütünün hain saldırıları affedilmedi, Türkiye Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını imha etti. Tel Rıfat, Cizire ve Derik'te daha öncesinde büyük hassasiyetle belirlenen hedefler, dün gece saatler 23.00'ü gösterdiğinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla başlayan hava harekatıyla bir bir hedef alındı. Harekatta, Akıncı Taarruzi İHA'nın yer aldığı insansız hava araçları da kullanıldı. Operasyonun detayları gün yüzüne çıktı.

BU BÜYÜKLÜKTE HAVA HAREKATI GEÇEN YIL DÜZENLENMİŞTİ

Savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleştirilen terör hedeflerine yönelik aynı büyüklükteki hava harekatının ilki, "Pençe Kılıç" adıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle 20 Ekim 2022'de düzenlenmiş, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne ait hedefler imha edilmişti.

HEDEFLER ÖNCEDEN BELİRLENDİ

Öncesinde hedeflerin büyük hassasiyetle belirlendiği dünkü harekat için düğmeye basılmasının ardından savaş uçakları bazı muharip üslerden kalktı.

SADECE SAVAŞ UÇAKLARI KATILMADI

Savaş uçaklarının yanı sıra destek uçaklarının da yer aldığı harekatta, Akıncı Taarruzi İHA'nın arasında olduğu insansız hava araçları da görev aldı.

Yerli ve milli üretim mühimmatın da kullanıldığı harekatla, daha öncekinden farklı olarak bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildi.

Teröristlere ait sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefler F-16'lar tarafından vuruldu.

(AA)

