HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin tarihine yön veriyor! İki başbakan, 22 bakan, milletvekilleri, edebiyatçılar...

Türkiye'nin tarihine yön veriyor! İki başbakan, 22 bakan, milletvekilleri, edebiyatçılar...

29.03.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurulduğu yıl olan 1888’den bu yana önemli isimleri Türkiye’ye kazandıran İzmir Atatürk Lisesi büyük dikkat çekiyor. Liseden yıllar içesinde iki başbakan, 22 bakan, milletvekilleri, edebiyatçılar, sporcular ve sanatçılar yetişti. İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı İhsan Tutum tarafından kurulduğu zamandan bu yana çok değerli mezunlar verdiği belirtilen okul, adeta Türkiye'nin tarihine yön veriyor.

Türkiye'nin tarihine yön veriyor! İki başbakan, 22 bakan, milletvekilleri, edebiyatçılar...

İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun önemli isimler arasında eski başbakan Şemsettin Günaltay ve Şükrü Saraçoğlu, Milli Savunma eski Bakanı İlhami Sancar, İçişleri eski Bakanı Hilmi Uran, Maliye eski Bakanı Sümer Oral, Adalet eski Bakanı Mahmut Esat Bozkurt ve Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Meclis Başkanı olarak görev yapan Halil Menteşe yer alıyor.

AW858211_08

KAZIM ORBAY, ATTİLA İLHAN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU...

Ayrıca Genelkurmay eski Başkanı Kazım Orbay ve Memduh Tağmaç, yazar Necati Cumalı, şair Attila İlhan, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Piriştina, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, yönetmen Mete Özgencil, şarkıcı Ali Kocatepe, ressam Nafi Çil, Türk romancı, gazeteci, şair, diplomat Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ünlü beyin cerrahı Cengiz Kuday da bu okulda eğitim almış isimlerden sadece birkaçı.

AW858211_02

Tarihi 1888 yılına dayanan ve başarılarıyla adından söz ettiren okul, her dönem olduğu gibi günümüzde de gözde okullar arasında yerini alıyor.

AW858211_03

İzmir’de bir otomobilde 425 adet kaçak elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi İzmir’de bir otomobilde 425 adet kaçak elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi

ATATÜRK, İKİ KEZ ZİYARET ETTİ

İzmir Atatürk Lisesi’nin inşaatının İzmir Vali Konağı bitişiğinde 1886’da başladığını belirten İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı İhsan Tutum, okulun tarihi hakkında şu bilgileri verdi: “1888’de bina bitirilerek yatılı okul olarak eğitim hayatına başlıyor. İsmi sırasıyla İzmir İdadisi, İzmir Sultanisi oluyor. İşgal döneminde adı tekrar İzmir İdadisi olarak belirleniyor. İşgalle birlikte okulumuz, farklı yerlerde eğitimine devam ediyor. 1922’de ise bugünkü ana binanın olduğu yere taşınıyor. İsmi de İzmir Erkek Lisesi oluyor. 1942’de de İzmir Atatürk Lisesi adını alıyor. Atatürk, bu güzide okulu iki kez ziyaret etmiştir. Hatta ikinci ziyaretinde habersiz gelerek doğrudan bir sınıfa girmiştir ve orada bir öğrenciye matematik sorusu sormuştur. O sırada çekilen fotoğraf, ünlü bir fotoğraftır. Bu fotoğraf bizim de gururumuzdur."

AW858211_09

OKULUN ÖĞRENCİLERİ CEPHEDE SAVAŞTI

Okulun, kurulduğu zamandan bu yana çok değerli mezunlar verdiğini sözlerine ekleyen Tutum, “Okulumuz tarih boyunca çok önemli bilim, siyaset adamları, rektörler, milletvekilleri, bakanlar, genelkurmay başkanları, müzik insanları, doktorlar, sanatçılar, edebiyatçılar, sporcular yetiştirmiştir. Aynı zamanda iki de başbakan olan mezunumuz vardır. Ben 1965 yılında mezun oldum. O sene üniversite sınavında 600 puan üzerinden 600 puan alan Türkiye birincimiz vardı. Okulumuz pek çok yılda olduğu gibi bu yıl da Türkiye birincisini çıkardı. Eğitimimiz aynı kalitede devam ediyor. Biz de İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı olarak öğrencilerimizin hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Okul bahçesinde bulunan ve yıllar içerisinde zarar görmüş tarihi yapıyı restore ederek müze haline getirdik. Burada 1920’lere dayanan eğitim araçları, ünlü mezunlarımızın belgeleri, eserleri, savaşa katılan gazi öğrencilerimizin mektupları, milli sporcularımızın kupaları sergileniyor. Ata’mıza ayrılmış köşede ise onun adına yazılmış 500 kitap mevcuttur” diye konuştu.

AW858211_04

AW858211_05

Müzede, “Gazilerimiz” başlıklı bölümde cephede savaşan ve bu yüzden okula ara veren öğrencilerin fotoğrafları ve dilekçeleri de dikkat çekti.

AW858211_06

AW858211_07

"GEÇMİŞTE DE OKULUMUZUN ÖĞRENCİLERİ BENZER BAŞARILARA İMZA ATTI”

İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz ise “Okullar, yavrularımızın koşarak geldiği birer yuva olmalı. Okulumuzun, kuruluş felsefesinde bulunan bu misyonu başarıyla yürüttüğünü söyleyebiliriz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz okulumuza severek geliyor. Bu olunca akademik başarı da beraberinde geliyor. Böyle bir çatı, güçlü direkler üzerinde durmalı. Okulumuzda da bu çatı, güçlü direkler üzerinde duruyor. Bu direkler de öğrencilerimiz, vakfımız, okul aile birliğimiz, derneğimiz, öğretmenlerimiz, okul idaremiz ve velilerimizdir. Okulumuz 2022 YKS Türkiye sıralamasında eşit ağırlık alanında Türkiye birincisini çıkararak bizim çalışmalarımızı taçlandırdı. Geçmişte de okulumuzun öğrencileri benzer başarılara imza attı. Bu yıl da böyle bir gururu yaşadık. İlk 100’de iki derecemiz, ilk binde 33 derecemiz var. İlk 10 binde de 260 civarında derecemiz var. Başarı, okulumuzun ayrılmaz bir parçası. Başarının yanında öğrencilerimizin psikolojik, sosyal, kültürel, bedensel gelişimlerini de asla ihmal etmiyoruz. Okulumuzdan mezun olup çok önemli yerlere gelen kişiler, bizleri her alanda gururlandırıyor” dedi.

AW858211_10

AW858211_11

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hırsızlığın böylesi! İzleyenleri şaşkına çevirdi...Hırsızlığın böylesi! İzleyenleri şaşkına çevirdi...
İstanbul'un yanı başı! Kocaeli'nin yükseklerine kar yağdıİstanbul'un yanı başı! Kocaeli'nin yükseklerine kar yağdı
Çok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilirÇok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilir
Anahtar Kelimeler:
Bakan Başbakan Milletvekili İzmir okul izmir ataturk lisesi

En Çok Okunan Haberler

8.8 milyon kişinin emekli maaşı eşitleniyor

8.8 milyon kişinin emekli maaşı eşitleniyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! İthal cep telefonuna zam iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İthal cep telefonuna zam iptal edildi

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

Ahmet Özal’dan gündem olacak ‘imza’ iddiaları: “AK Parti’nin çalışmaları oldu, insanlar para istediler”

Ahmet Özal’dan gündem olacak ‘imza’ iddiaları: “AK Parti’nin çalışmaları oldu, insanlar para istediler”

Emekli ikramiyesiyle almıştı! 'Çocuklarım da sattırmıyor'

Emekli ikramiyesiyle almıştı! 'Çocuklarım da sattırmıyor'

Süleyman Soylu rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi!

Süleyman Soylu rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi!

İlginizi Çekebilir

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.