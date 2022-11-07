"Türkiye not ediyor" diyerek duyurdu! İsveç'ten dikkat çeken açıklama: Terör örgütü PKK/YPG ile görüşemeyiz

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin demokrasi ile yönetilen bir ülke olduğunu ve terör örgütü PKK/YPG ile temas etmek için bir ajandalarının olmadığını söyledi.

Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Billström, Türkiye ile NATO görüşmelerinin bundan önceki Sosyal Demokrat hükümetinden daha iyi gittiğini ve sürecin daha sorunsuz ilerlediğini kaydetti.

"TÜRK HÜKÜMETİ TARAFINDAN NOT EDİLİYOR"

Billström, "PKK ve YPG ile temas şeklinde bir ajandamız yok. Bu durum Türk hükümeti tarafından da not edilmekte. Şu anda İsveç'i yöneten hükümetin de PKK/YPG'ye sempati duyanlarla da herhangi bir anlaşmaya girmesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Billström, "Türkiye özgür seçimler yapan bir devlettir. Böylece de demokrasi kriterleri yerine getiriliyor. Örneğin insan hakları yönünden bir sorun olduğunda bunu Türk hükümetine de çekinmeden söyleriz." dedi. (AA)