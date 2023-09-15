Türkiye'ye gelme sözünü hatırlatınca... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında gülümseten sohbet! "Gel şimdi, okey?"

Macron ile Erdoğan arasındaki sohbetin görüntüleri ortaya çıktı. İki lider, Macron'un Türkiye'ye gelmesi konusunda anlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8-10 Eylül tarihlerinde Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'ne beraberbindeki heyetle katılmış, burada dünya liderleriyle birçok önemli temas gerçekleştirmişti. Zirve sona ererken ise Erdoğan ile Fransız mevkidaşı Macron ayaküstü sohbet etti.

MACRON KENDİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Emmanuel Macron, zirve kapsamında yaptığı temaslara dair videoyu sosyal medyadan paylaştı. O videoda Erdoğan ile Macron arasındaki gülümseten diyalog da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveden ayrıldığını belirtmesi üzerine Macron, Libya konusunu gündeme getirip Erdoğan'la tekrar konuşmak istediğini söyledi.

ERDOĞAN HATIRLATTI, MACRON HEMEN YANITLADI

Bunun üzerine Erdoğan, "Hani gelecektin?" diyerek Macron'a Türkiye'ye gelme sözünü hatırlattı. Macron ise "Gelmek istedim de orada değildiniz" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşına "Yok şimdi gel. Gel. Okey?" diyerek davet etti. Macron daveti kabul ederken liderler de beraberindeki heyet de tebessüm etti.

