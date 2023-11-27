Türklerin de bulunduğu gemi kaçırılmıştı! ABD'den açıklama: 'Balistik füze fırlattılar'

Aden Körfezi'nde İsrail'e ait Central Park isimli bir gemi kaçırılmıştı. Kaptanı ve 4. kaptanı Türk olan gemide, çokuluslu 22 personel bulunduğu belirtilmişti. 15 saat sonra gemi ve personelin kurtarıldığı aktarılmıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Aden Körfezi'nde ticari bir gemiyi ele geçirme girişiminde bulunan silahlı 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

SİLAHLI 5 KİŞİ YAKALANDI

CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "M/V Central Park" isimli ticari geminin dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerinden yardım istediği belirtildi.

ABD Donanmasına bağlı "USS Mason (DDG 87)" adlı destroyerin Central Park'ın yardım çağrısına yanıt verdiği ve geminin serbest bırakılmasını istediği aktarılan açıklamada, bunun üzerine gemiye çıkmış silahlı 5 kişinin küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edildi.

Söz konusu silahlı kişilerin USS Mason destroyeri tarafından yakalandığı anlatılan açıklamada, Central Park gemisi ve mürettebatının güvende olduğuna işaret edildi.

BALİSTİK FÜZE FIRLATTILAR

Yemen'deki Husilerin kontrolünde olan bölgelerden ise 01.41 civarında USS Mason ve Central Park gemilerinin olduğu yöne 2 balistik füzenin ateşlendiği duyurulan açıklamada, balistik füzelerin gemilerden 10 mil uzaklıkta Aden Körfezi'ne düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA





