Tutuklandıktan sonra 'Kızılay' detayı gündem oldu! Yaptırdığı Süeda Kent Sitesi 70 kişiye mezar olmuştu

Depremin 3. gününde çadır satışı yapmasıyla tartışmaları beraberinde getiren Kızılay bu kez, Adıyaman'da depremde onlarca kişiye mezar olan Süeda Kent Sitesinin müteahhitiyle gündeme geldi. Müteahhit Bulut'un Kızılay'da şube başkanı başkanı olduğu ortaya çıktı.



Mehmet Murat Bulut

70 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

AA'ya göre; soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 70 vatandaşın hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut, kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KIZILAY ŞUBE BAŞKANI ÇIKTI

Öte yandan Bulut'un Türk Kızılayı'nda şube başkanı olarak görev aldığı ortaya çıktı.

Kızılay'ın internet sitesinde Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut'un ismi yer alıyor.

GÜL SİTESİ'NDE DE TUTUKLAMALAR VAR

Soruşturmalar kapsamında ayrıca Adıyaman'da yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Gül Sitesi'nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ve yapı sahibi Mehmet Yaman da kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.