Twitter'da ortalık karıştı! Elon Musk ise sessiz...

Twitter'ın geliştirici sözleşmesinin "kısıtlamalar" bölümü sürpriz bir şekilde güncellendi. Sözleşme, "Lisanslı materyallerin Twitter uygulamalarının yerini alacak, benzer bir hizmet veya ürün oluşturmak veya oluşturmaya çalışmak için kullanılması veya bunlara erişilmesi"ni yasaklayan bir maddeyle güncellendi. Bu madde, üçüncü taraf istemcileri yasaklıyor gibi görünüyor.

ŞÜPHE GERÇEĞE Mİ DÖNÜŞTÜ?

Engadget'ın haberine göre değişiklik, birçok popüler Twitter istemcisinin yapımcılarının son günlerde şüphelendiği şeyi doğruladı: "Elon Musk liderliğinde üçüncü taraf Twitter hizmetlerine artık izin verilmiyor."

Twitter daha önce "uzun süredir devam eden API kurallarını uyguladığını" söylemiş, ancak geliştiricilerin hangi kuralları ihlal ettiğini belirtmemişti.

Bu değişiklikler ile birlikte Twitter, üçüncü parti uygulamalara yasak getirmiş gibi görünüyor.

Geliştiriciler de uygulamalarını kaldırmaya başladı. Twitterrific'ten Sean Heber, bir blog gönderisinde 16 yıllık uygulamanın kullanımdan kaldırıldığını doğruladı.

ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan üçüncü taraf uygulamalar konusu nedeniyle ortalık resmen karışırken, Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan güncellenen gizlilik sözleşme hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

