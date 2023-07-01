Twitter'da yeni dönem! Elon Musk kendisi duyurdu: O hesaplara sınırlama getirildi

Milyonlarca Twitter kullanıcısını yakından ilgilendiren düzenleme duyuruldu. Şirketin sahibi Elon Musk, yeni değişiklikle birlikte doğrulanmamış hesapların günde en fazla 600 tweet okuyabileceğini açıkladı.

Duyuruyu kendi hesabından yapan Musk, "Aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için aşağıdaki geçici sınırları uyguladık.

• Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet,

• Doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet,

• Yeni ve doğrulanmamış hesaplar günde 300 tweet görüntüleyebilecek." ifadelerine yer verdi.

Musk'ın paylaşımı şu şekilde;

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

KULLANICILAR İSYAN ETTİ

Twitter uygulamasının bugün öğle saatlerinden sonra kullanım limiti aşıldı uyarısı verdiği öğrenildi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken yaşanan soruna dair bilgi edinmek isteyen birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarında Twitter çöktü ifadesine yer verdi.

Twitter ile ilgili paylaşımda bulunan birçok sosyal medya kullanıcısı kullanım limiti aşıldı uyarısı ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ettiler.

Birçok vatandaş vatandaş Twitter'da yaşanan sorun nedeniyle isyan etti.

TWİTTER KULLANIM LİMİTİ AŞILDI NE ANLAMA GELİYOR?

Twitter kullanım limiti aşıldı hatası, Twitter'ın kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları işlemlere sınırlama getirmesidir. Bu hata nedeniyle kullanıcılar bazı işlemleri gerçekleştiremez veya tweet atamaz.

Kullanım limiti aşıldığında, hesabın belirli bir süre boyunca kullanılamaması söz konusu olabilir. Bu sorun genellikle yoğun kullanım veya spam aktiviteleri sonucunda ortaya çıkar.

Kullanım limiti aşıldığında, hesabın normal şekilde kullanılabilmesi için belirli bir süre beklemek gerekmektedir.



