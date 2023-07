Twitter'da yeni dönem! Elon Musk kendisi duyurdu: O hesaplara sınırlama getirildi

Milyonlarca Twitter kullanıcısını yakından ilgilendiren düzenleme duyuruldu. Şirketin sahibi Elon Musk, yeni değişiklikle birlikte doğrulanmamış hesapların günde en fazla 600 tweet okuyabileceğini açıkladı.

Duyuruyu kendi hesabından yapan Musk, "Aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için aşağıdaki geçici sınırları uyguladık.

• Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet,

• Doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet,

• Yeni ve doğrulanmamış hesaplar günde 300 tweet görüntüleyebilecek." ifadelerine yer verdi.

Musk'ın paylaşımı şu şekilde;

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day