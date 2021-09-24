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  4. Twitter'dan Bitcoin atağı! Yeni dönemin kapısını aralayacak

Twitter'dan Bitcoin atağı! Yeni dönemin kapısını aralayacak

24.09.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mikroblog sitesi Twitter, Bitcoin (BTC) kullanarak kullanıcılarının bahşiş gönderip almasına izin vereceğini duyurdu. Böylece sosyal medya devi kripto para birimi ile ödeme konusunda yeni bir dönemi başlatacak.

Twitter'dan Bitcoin atağı! Yeni dönemin kapısını aralayacak

Twitter bahşiş kutusu özelliğini çok önceden duyurmuştu. Bu özelliği kısaca Twitter kullanıcılarının favori içerik oluşturucularına bahşiş gönderebileceği bir özellik olarak tanımlayabiliriz. Artık "Tips" olarak adlandırılan bahşiş özelliği, herkesin kullanımına sunulmak üzere. Ancak özelliğin popüler bir kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) açısından çok dikkat çeken bir yönü var.

TWITTER'DA BITCOIN İLE BAHŞİŞ DÖNEMİ

Twitter artık kullanıcıların Bitcoin (BTC) kullanarak sosyal ağda bahşiş vermelerine izin verecek. Anlaşıldığı kadarıyla şimdilik bazı kullanıcılar, Bitcoin ile bahşiş özelliğini deneyimleyebiliyor.

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Bahşiş özelliğini etkinleştirmek veya birine bahşiş göndermek için ise 18 yaşından büyük olmanız şart.

ÖZELLİĞİ TÜRKİYE'DE KULLANIMA SUNDU

Öte yandan Twitter, uzun zamandır beklenen bahşiş sistemini Türkiye’deki iOS kullanıcılarının kullanımına da açmış durumda.

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Bu özellik, yakında Android'e de gelecek.

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bitcoin sosyal medya Kripto para
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