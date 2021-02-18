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Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve diğer devlet yöneticilerine etiket

18.02.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve diğer devlet yöneticilerine etiket

Twitter etiketleme sistemini Türkiye'de kullanıma soktu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabı ''Türkiye devlet görevlisi'' olarak etiketlendi.

Twitter etiketleme sistemini geçtiğimiz aylarda devreye almış ve ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya'da devlet bağlantılı hesaplara, kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla, o hesabın devlet bağlantılı olduğunu ortaya koyan bir etiket eklemeye başlamıştı. Popüler sosyal medya platformu, geçtiğimiz günlerde ise etiketleme sisteminin kapsama alanını genişleteceğini ve 16 ülkeye daha etiketleme sistemini getireceğini duyurmuştu. 16 ülkenin arasında Türkiye de vardı.

TWİTTER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ETİKETLEDİ

17 Şubat Çarşamba günü itibarıyla Twitter'daki devlet bağlantılı hesapları etiketleyeceğini açıklayan Twitter, etiketleme sistemini Türkiye'de kullanıma sundu. Bu kapsamda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabının ''Türkiye devlet görevlisi'' etiketi aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabı ''Türkiye devlet görevlisi'' olarak etiketlendi.

devlet-görevlisi-etiketi

İŞTE TWİTTER'IN ETİKETLEME SİSTEMİNE GİREN ÜLKELER

Etiketleme sistemi Türkiye'nin dışında İran, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Honduras, Ekvador, Mısır, Küba, Almanya, İtalya, Japonya ve Kanada'da kullanıma girdi. İlerleyen günlerce çok daha fazla hesabın ''devlet görevlisi'' olarak etiketlenmesi ise muhtemel görünüyor.

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