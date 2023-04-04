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Twitter logosu değişti mi? Twitter logosu neden Dogecoin oldu, köpeğin anlamı ne? Elon Musk'tan flaş hamle: Kuş gitti köpek geldi

04.04.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter logosu mavi kuş yerine kripto para birimi Dogecoin simgesi olan köpeği gören binlerce sosyal medya kullanıcısı, bu guruma anlam veremediği için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. . Değişikliğin ardından Dogecoin'de yaşanan hareketlilik ise dikkat çekerken Elon Musk'ın neden böyle bir karar aldığını öğrenmek isteyenler konuya ilişkin yapılan paylaşımları incelemeye başladı. Peki, Twitter logosu değişti mi? Twitter logosu neden Dogecoin oldu, köpeğin anlamı ne?

Twitter logosu değişti mi? Twitter logosu neden Dogecoin oldu, köpeğin anlamı ne? Elon Musk'tan flaş hamle: Kuş gitti köpek geldi

Twitter logosu değişti ve yerine Dogecoin simgesi köpek geldi. Böylelikle Elon Musk'ın Twitter'da Dogecoin özelinde yaptığı hamlelere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Birçok kişi "Twitter logosu neden Dogecoin oldu, köpeğin anlamı ne?" sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı...

TWİTTER LOGOSU DEĞİŞTİ Mİ?

Twitter logosu değişti ve yerine dogecoin sembolü köpek kullanıldı.

TWİTTER LOGOSU NEDEN DOGECOİN OLDU?

Twitter'ın web sitesi içinde yer alan Twitter logosu Dogecoin logosu ile değiştirildi.

Twitter Ceo'su Elon Musk dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Elon Musk'tan Twitter'a dair ilk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Bu eski bir fotoğraf''

Twitter CEO'u Elon Musk ardından daha önceki logoya dair twetlerini yayımlayarak ''Söz verildiği gibi'' ifadesini kullandı.

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Öte yandan gün içinde 1,48 TL değerinde olan Dogecoin, logo değişiminin ardından ise 1,76 TL'ye kadar yükseldi.

Dogecoin fiyatında yaşanan artış yatırımcıların ve sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

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Elon Musk Twitter Dogecoin

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