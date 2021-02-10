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Twitter ücretli mi oluyor?

10.02.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Twitter ücretli mi oluyor?

Twitter, ücretli özellikler sunmaya başlayabilir. Ortaya çıkan bir habere göre ünlü mikro blog sitesi Twitter, bünyesindeki ekstra özellikler için ücretli abonelik sunmayı planlıyor. Twitter’ın gelir ürünleri sorumlusu Bruce Falck ise konu hakkında açıklama yaptı.

Twitter ücretli mi oluyor? tartışmaları aslında yıllardır süregelen bir tartışma. Birçok kez Twitter'ın ücretli bir abonelik sistemine geçeceğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Ancak bugüne dek popüler mikro blog sitesi böyle bir adım atmadı. Şimdi ise ortaya çıkan ve şirkete yakın kaynaklara dayandırıldığı söylenen bir haber, söylentilerin tekrar ayyuka çıkmasına yol açtı. Ancak bu kez ücretli Twitter için iddia edilenler oldukça farklı.

TWİTTER ÜCRETLİ ABONELİK SİSTEMİ PLANLIYOR

Bloomberg'in haberine göre, Twitter ücretli abonelik sistemine geçmeyi planlıyor. Reklam gelirlerinde artış yaşamak için alternatif yollar aradığı söylenen Twitter'ın abonelik sisteminde kullanıcılarına mikro blog platformunun ekstra özelliklerini sunmayı planladığı belirtiliyor. Bu planlar arasında pek çok kurumsal Twitter hesabı tarafından kullanılan hesap yönetim uygulaması TweetDeck'in de adı geçiyor. Yani kısa bir zaman sonra TweetDeck ücretli bir hale gelebilir.

Twitter ücretli mi oluyor

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TWİTTER'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Twitter'ın ücretli abonelik sunacağına yönelik iddiaların dile getirilmesi sonrası Twitter'dan Bloomberg'e bir açıklama gönderildi. Twitter'ın gelir ürünleri sorumlusu Bruce Falck, gelirlerin artırılması için pek çok projenin masada olduğunu vurgulayarak, ücretli modelin de bu opsiyonlardan biri olduğunu belirtti. Ancak Falck'ın açıklamasına göre şu an için farklı opsiyonlar erken keşif aşamasında. Bruce Falck ayıca, bu yıl içinde Twitter'ın opsiyonlardan birini hayata geçirmeyi planladığını söylüyor.

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