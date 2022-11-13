Twitter ve Instagram çöktü mü, sosyal medya uygulamaları neden yavaşladı? İnternet erişiminde sıkıntı mı var?

Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok ve YouTube... Sosyal medya uygulamaları çöktü mü, internette yavaşlama mı var? Sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre bazı kullanıcılar platform ve hizmetlere erişim sıkıntısı yaşıyor. Kullanıcılar, internet erişimlerinde de sıkıntı yaşadıklarını bildiriyor. Sorun yaşayanlar ise nedeni öğrenmek isteyerek "Instagram ve Twitter çöktü mü, internette sorun mu var? internet yavaşladı mı?" şeklindeki soruların yanıtını araştırıyor.

İNTERNETTE SORUN MU VAR? SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcıların iddiaları Downdetector'ün Türkiye sayfasına da yansımış durumda. Burada YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok ve WhatsApp gibi hizmetleri kullanan kullanıcılardan olası problemler ve yaşanan problemlerden dolayı raporlar geldiği görülüyor.

Aşağıdaki ekran görüntüsüyle birlikte, Twitter'da içeriklerin yüklenemediği bildiren kullanıcılar da bulunuyor.

İnternet bağlantılarında yavaşlama olduğu iddia edilirken, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

