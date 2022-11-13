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Twitter ve Instagram çöktü mü, sosyal medya uygulamaları neden yavaşladı? İnternet erişiminde sıkıntı mı var?

13.11.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, WhatsApp ve Instagram çöktü mü, sosyal medya uygulamaları neden yavaşladı? Bazı kullanıcılar internet erişimlerinde sıkıntı yaşadıklarını öne sürüyor. İddialara göre, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok ve daha birçok platformda erişim sorunu yaşanıyor. Sorun yaşayanlar ise Instagram ve Twitter çöktü mü, internette sorun mu var, internet yavaşladı mı? sorularının cevabını araştırıyor. Kullanıcılardan problem yaşadıklarına ilişkin raporlar geliyor.

Twitter ve Instagram çöktü mü, sosyal medya uygulamaları neden yavaşladı? İnternet erişiminde sıkıntı mı var?

Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok ve YouTube... Sosyal medya uygulamaları çöktü mü, internette yavaşlama mı var? Sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre bazı kullanıcılar platform ve hizmetlere erişim sıkıntısı yaşıyor. Kullanıcılar, internet erişimlerinde de sıkıntı yaşadıklarını bildiriyor. Sorun yaşayanlar ise nedeni öğrenmek isteyerek "Instagram ve Twitter çöktü mü, internette sorun mu var? internet yavaşladı mı?" şeklindeki soruların yanıtını araştırıyor.

İNTERNETTE SORUN MU VAR? SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcıların iddiaları Downdetector'ün Türkiye sayfasına da yansımış durumda. Burada YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok ve WhatsApp gibi hizmetleri kullanan kullanıcılardan olası problemler ve yaşanan problemlerden dolayı raporlar geldiği görülüyor.

uygulaamarl

uygulamalar3

Twitter1

Telegram1

WhatsApp1

Instagram1

sosyal medya1

Aşağıdaki ekran görüntüsüyle birlikte, Twitter'da içeriklerin yüklenemediği bildiren kullanıcılar da bulunuyor.

twitter2

İnternet bağlantılarında yavaşlama olduğu iddia edilirken, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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