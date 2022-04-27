Üç hamle sonrasını düşünebilenlere özel en iyi satranç takımı çeşitleri

Stratejik hamlelerin ön plana çıktığı, hafızayı ve sistemli hareket etmeyi geliştiren satranç oyunu ilk çıktığı dönemde soylular tarafından oynandığı için kraliyet oyunu olarak da biliniyor. Şimdilerde ise herkesin bildiği, turnuvaları yapılan stratejik bir oyun olarak öne çıkıyor. Satranç aynı zamanda evde kaliteli zaman geçirebilmeniz için de harika bir seçenek. Biz de üşenmedik ve sizin için en kaliteli satranç takımı önerilerini listeledik. Gelin, birlikte inceleyelim.

1. Yüzüklerin Efendisi Satranç Seti göreni kendisine hayran bırakıyor

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Satranç, bilişsel yetenekleri geliştirmenin yanı sıra özel satranç takımı tasarımlarıyla da dikkat çeken bir oyun. Soyluların ve entelektüel çevrenin oyun dışında bu özel setleri hediye olarak verdiği de biliniyor. Sıradaki satranç takımı özellikle Yüzüklerin Efendisi hayranları için mükemmel bir ürün. Kendinize hediye olarak alabileceğiniz gibi yakın çevrenizi mest etmek amacıyla da kullanabilirsiniz. Yüzüklerin Efendisi filminden ayrıntılarla süslenmiş tahtası ve satranç taşları ilgi çekiyor. Sanat eseri gibi duran eşsiz takım, salonunuzda veya ofisinizde harika durabilir. Aynalı üst tablası ve döküm piyonları ile şaheser niteliğindeki satranç takımına mutlaka göz atmalısınız.

2. El yapımı Rakun Home Mitoloji Satranç Takımı evinizin havasını değiştiriyor

Yunan mitolojisiyle ilgilenenlere özel satranç takımı tavsiyesiyle geldik. Rakun Home Mitoloji Satranç Takımı, şıklığı ve ince işçiliği ile öne çıkıyor. Mermer ve kemik tozundan yapılmış olan set sağlamlığıyla da dikkat çekiyor. Satranç takımının yapımı el işçiliğine dayanıyor ve Veronisa Design tarafından özenle tasarlanıyor. Evde veya ofiste dekoratif öge olarak kullanabileceğiniz takımla satranç oynamak da ayrı zevk veriyor. Bibloların her biri elle yapıldığı için farklılık gösterebileceği de unutulmamalı. Marka damgası ve üretim yılı da bulunan özel ürün, satranç sevenlerin evinde mutlaka yer almalı.

3. Chermik Karton Satranç Takımı bütçenizi zorlamıyor

Satranç öğrenmek için çok genç olmanıza gerek yok, her yaşta öğrenilebiliyor. İşte size hem bütçenizi zorlamayacak hem sadece işlevsel özellikleriyle öne çıkan bir önerimiz var. Chermik Karton Satranç Takımı özellikle okul çağındaki çocuklar ve yeni başlayanlar için eğlenceli bir seçenek. Satranç takımı rulo yapılarak saklama kutusuna koyulabiliyor. Böylelikle ürünü her yere taşımak mümkün oluyor. Piyonların plastik olması dayanıklılığı da beraberinde getiriyor. Tatillerde, piknik gibi organizasyonlarda da kullanabilen küçük çaplı set, fiyat olarak da oldukça uygun.

4. Çocuklar Unicorn Satranç Takımı Seti sayesinde satranç öğreniyor

Çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerinde satrancın önemi büyük. Strateji, sabır ve kurallar çerçevesinde hareket ederek bir sonraki hamleyi hesaplama gibi yetenekler hayatlarını kolaylaştıracak beceriler edinmelerini sağlayabilir. Unicorn Satranç Takımı Seti, çocuklara satrancı sevdirecek bir oyun tablası olarak dikkat çekiyor. Kumaş kalpli satranç tahtası çocukların ilgisini üzerine çekmek için birebir. Unicorn bez çantasına ise sadece çocuklar değil yetişkinler de bayılacak. Büzgülü çanta içerisine koyularak taşınabilen setle her yerde oyun oynamak mümkün. Dayanıklı plastik malzemeden yapılan piyonlara da kolay kolay zarar gelmiyor. Üstelik her bütçeye de uygun.

5. Osmanlı Bizans Satranç Takımı el emeğiyle yapılıyor

Sıradaki önerimiz hem satranç hem tarih meraklılarının mutlaka edinmesi gereken bir takım. Osmanlı Bizans Satranç Takımı, özenle yapılmış figürleri ve şık tahtası ile dikkat çekiyor. Satranç tahtası üzerinde bulunan cila eski yöntemlere dayanarak el işçiliğiyle yapılıyor. Tamamen masif ahşap malzemeden yapılmış büyük satranç takımıyla oyun oynamanın keyfine varabilirsiniz. Dekoratif eşya olarak kullanabileceğiniz gibi hediye olarak da verebileceğiniz harika setin taş figürleri Osmanlı ve Bizans esintileri taşıyor. El emeği ile döküm yapılarak hazırlanıyor ve yüksek kalite işçiliğe sahip.

6. Anadolia Satranç Takımı ahşap sevenleri mest ediyor

Anadolia Ahşap Satranç Takımı, farklı tasarımıyla rakiplerinden ayrılıyor. El emeği göz nuru bir set olarak da öne çıkıyor. Tahta üzerinde bulunan desenlerin her biri özenle çiziliyor. Emek verilerek hazırlanmış özel satranç taşları ise harika gözüküyor. Modern tasarımıyla değişikliği sevenler ve klasikten uzak durmaya çalışanlar için tercih edilebilir seçenekler arasında yer alıyor. Üzerinde bulunan Anadolu motifleriyle geçmişe de gönderme yapan kutusu ise oldukça dekoratif. Üstelik 31 x 31 cm ebatlarıyla çok yer de kaplamıyor. Satranç takımıyla oynarken keyif alacağınız kesin.

7. Klasik satranç takımı sevenler için: Gift Home Metal Satranç Takımı

“Satranç takımı dediğin klasik olur” diyorsanız size bir tavsiyemiz var. Gift Home Klasik Metal Satranç Takımı profesyonel olarak satrançla ilgilenenler için oldukça ideal bir set. Hem dekoratif hem kaliteli işçiliğe sahip olması da ekstra puan kazandırıyor. Satranç tahtasının işçiliği bittikten sonra 3 kat dolgu ve parlak polyester kullanılarak korumaya alınıyor. Bu da dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Klasik figürlerden oluşan taşlar ise zamak alaşımından döküm yapılarak hazırlanıyor. Ayrıca kumaş taşıma çantası da bulunuyor. El emeğiyle yapıldığını ve yerli üretim olduğunu da ekleyelim.

8. Plazma Manyetik Satranç Takımı yerden tasarruf etmenizi sağlıyor

Bir satranç takımı düşünün ki duvara asılabiliyor. Üstelik satranç taşlarını da ayrı yerde tutmanıza gerek kalmıyor. Plazma Satranç Takımı mıknatıslı özelliğiyle duvarda oyun oynama hayalinizi gerçekleştiriyor. Turnuvalar sırasında ekranda gördüğünüz bilgisayar görsellerine benzeyen set ile satranç öğrenmek de oynamak da çok kolay. 79,5 x 75 cm ebatlarıyla geniş oyun alanı sunuyor. Siyah ve beyaz mıknatıslı figürleri tahtaya yapıştırmanız yeterli. Ahşap çerçeveli satranç tahtası sade görünüme sahip. Ayrıca okullarda da rahatlıkla kullanılabiliyor.

9. Şık ve uygun set arayanlara: Eser Çekmeceli Satranç Takımı

Satranç oynarken tüm dünyadan kopmanız gerekiyor. Tamamen dikkat isteyen bu özel oyunu öğrenmek isteyenlere ve hem şık hem ucuz satranç takımı arayanlara özel bir tavsiyeyle daha karşınızdayız. Eser Polyester Çekmeceli Satranç Takımı; çocuk, yetişkin ya da yeni başlayan herkes için ideal bir set. Şık tasarımıyla da evinizde, ofisinizde harika görüneceği kesin. Siyah ve beyaz klasik satranç taşları dayanıklı ve sağlam malzemeden üretiliyor. Satranç tahtasının yan kısmında bulunan çekmeceler sayesinde taşınması da çok kolay. 29 x 29 cm ebatlarına sahip olması ve çok yer kaplamaması da artı özellikleri arasında yer alıyor.

10. Star Tavla ve Satranç Takımı her evin ihtiyacı

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Satrançla yetinemeyen “Bir de tavla olsa ne iyi olur” diyenlerden misiniz? Tam aradığınız bir set önerisiyle listemizi bitiriyoruz. Star Tavla ve Satranç Takımı ile her evde bulunması gereken iki oyunu birden edinmiş oluyorsunuz. Cilalı ve 2 kat vernik sürülmüş tahtasıyla dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Satranç takımı yapımında ahşap malzemeler kullanılıyor, satranç taşları ise özenle hazırlanıyor. Sağlam yapıdaki tavla pulları ise akrilik malzemeden yapılıyor. Hem uygun fiyatlı hem kullanışlı set 44,4 x 23,2 x 6,2 cm ebatlarına sahip ve 3 kg ağırlığında.