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Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın giydiği trençkotu beğenenler için alternatif öneriler

11.03.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen yüzü Nesrin Cavadzade, bugünlerde Üç Kuruş dizisiyle sevenleriyle buluşuyor. Başarılı oyuncunun giydiği her kıyafet gündeme bomba gibi düşüyor desek yanlış olmaz. Cavadzade hayranları oyuncunun hem dizilerde hem günlük hayatında kullandığı kombinleri yakından takip ediyor. Siz de Üç Kuruş dizisi hayranıysanız ve Bahar karakterinin trençkotuna hayran kaldıysanız yazımızı okumaya devam edin!

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın giydiği trençkotu beğenenler için alternatif öneriler

Hem özel hayatı hem başarılı işleriyle sık sık konuşulan Nesrin Cavadzade, kusursuz fiziğiyle ne giyse kendine çok yakıştırıyor. Başarıyla taşıdığı her kombin, sevenlerinin radarına giriyor. Son dizisinde canlandırdığı Bahar karakterinin kıyafetleriyle çok konuşulan güzel oyuncu, bahar aylarının vazgeçilmezi trençkot modeliyle de herkesin beğenisini kazandı. Siz de Nesrin Cavadzade gibi şıklığınızı tamamlayacak bir trençkot modeli arayışındaysanız doğru yerdesiniz! En kaliteli ürünleri sizler için bir araya getirdik. Gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. Güzel görünümüyle MIEAHORY Trençkot

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın giydiği trençkotu beğenenler için alternatif öneriler

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Son dönemlerin en popüler dizileri arasında yer alan Üç Kuruş dizisinin Bahar'ının giydiği trençkota benzer ürün arıyorsanız MIEAHORY Trençkot'a göz atabilirsiniz. Yüksek kaliteli polyesterden elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla cildinizde hoş bir his uyandırır. Nefes alan özelliğiyle gün boyu konforlu kalmanızı sağlar. Haki renkli trençkot, üzerinizde şık bir duruş sergiler. İster günlük ister özel günlerde tercih edebileceğiniz ürünle girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinizde toplayacaksınız. Devrik yaka detayı, trençkota hoş bir hava katar. Ürünü düşük devirde çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

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2. Tarzınızı yansıtan TRENDYOLMİLLA Trençkot

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın giydiği trençkotu beğenenler için alternatif öneriler

Her dönem popülerliğini koruyan trençkotlar herkesin gardırobunda bulunmalı. Ekranların sevilen dizilerinden Üç Kuruş dizisinin Bahar karakterinin giydiği trençkota benzer bir parçaya sahip olmak istiyorsanız TRENDYOLMİLLA Trençkot'u tercih edebilirsiniz. %65 pamuktan elde edilen ürün, nefes alan ve nemi emen yapısı, yumuşak dokusuyla gün boyu rahat kullanım sunar. Düğme detayları trençkota hareket kazandırır. Kemeri ise trençkota güzel bir duruş katar. Camel renge sahip ürünü ofis kombinlerinde ve özel günlerde tercih edebilirsiniz. Her iki yanda bulunan cepleri, telefon ve cüzdan gibi küçük eşyaları yanınızda taşımak için alan oluşturur.

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3. Zarif duruşuyla DeFacto Trençkot

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın giydiği trençkotu beğenenler için alternatif öneriler

Trençkotlar şık görünümleriyle ilkbahar ve sonbaharın vazgeçilmez kıyafetleri arasında yer alır. Bu parçanın en iyi alternatiflerinden DeFacto Trençkot hem günlük yaşamda hem ofiste kullanabileceğiniz bir ürün. Trençkot kusursuz kesimiyle üzerinizde muhteşem bir duruş sergiler. %100 pamuktan üretilen ürün, hava alan özelliğiyle serin kalmanızı sağlarken terlemenizi önler. Kemeri sayesinde ürünü bel oyuntusunu vurgulayacak şekilde kullanabilirsiniz. Boydan düğmeli tasarımıyla dikkat çeken ürün, katlı yaka modeline sahip. Cepleri, anahtar ve akıllı telefonunuzu yanınızda taşımanız için alan oluşturur. Trençkotu çamaşır makinesinde yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Ürünü, jean pantolon ve oversize bluz ile kombinleyebilirsiniz.

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4. Serin tutan Orolay Trençkot

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın giydiği trençkotu beğenenler için alternatif öneriler

Üç Kuruş dizisi tutkunlarının Bahar karakterinin üzerinde gördüğü ve bayıldığı trençkota benzer ürün arayışındaysanız Orolay Trençkot'a bir bakmalısınız. Sıcak kum rengine sahip ürün, şık kesimiyle üzerinizde mükemmel bir duruş sergiler. Bahar aylarında tercih edebileceğiniz ürün, astarı sayesinde serin havalarda sıcak kalmanızı sağlar. Kemeriyle trençkotu belinize uygun şekilde bağlayabilirsiniz. 6 adet düğme tasarımı ürüne hareket kazandırır. Hem günlük hem özel günlerde tercih edebileceğiniz trençkotu siyah pantolon ve beyaz gömlekle tercih edebilirsiniz. Tokalı kol manşetlerini bileğinize uygun olarak sıkıp gevşetebilirsiniz.

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5. Şık duruşuyla UNibelle Trençkot

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın giydiği trençkotu beğenenler için alternatif öneriler

Günlük yaşamda, ofiste ya da özel günlerde tercih edebileceğiniz şık bir trençkot almak istiyorsanız UNibelle Trençkot'u tercih edebilirsiniz. Diz üstü boyu ve keskin görünümüyle ürün üzerinizde şık bir duruş sergiler. Çift sıralı düğme sistemi sayesinde önünüzü kapatarak rüzgârı kesebilirsiniz. Yırtmaçlı yakası trençkota hoş bir hava kazandırır. Yumuşak dokusuyla cildinizde hoş bir his uyandırır. Sportif ve klasik tarzı bir arada bulunduran ürünü, tayt ve salaş bir tişört ile kullanabilirsiniz. Ürün kaliteli ve dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

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6. Zamansız tasarımıyla Hobbs London Trençkot

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın giydiği trençkotu beğenenler için alternatif öneriler

Üç Kuruş dizisinin sevilen karakteri Bahar'ın giydiği trençkota hayran kaldıysanız ancak daha açık tonlarda ve benzer ürüne sahip olmak istiyorsanız Hobbs London Trençkot aradığınız ürün olabilir. Modern ve klasik tarzı bir arada bulunduran trençkot, hoş pembe rengiyle kıyafetlerinizle şık bir görüntü oluşturur. Kemeri sayesinde ürünü belinize uygun olarak bağlayabilirsiniz. Mevsimlik olarak tercih edebileceğiniz ürün, %96 pamuktan üretilir. Bu sayede nefes alarak serin ve kuru kalmanıza yardımcı olur. Yumuşak dokusuyla teninizde hoş bir his uyandırır. Buton düğme detayları trençkota hoş bir hava katar. İster günlük giyimde ister ofis stilinde tercih edebilirsiniz.

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7. Bahar aylarının olmazsa olmazı Butikburuc Trençkot

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın giydiği trençkotu beğenenler için alternatif öneriler

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Trençkotlar zamansız tasarımıyla her dönemin gözde kıyafetleri arasında kendine yer bulur. Bahar aylarında tercih edebileceğiniz trençkotlar, serin kalmanızı sağlarken aynı zamanda üşümenizi de önler. Ayrıca şık görünümüyle her türlü kıyafetle bilirlikte kullanabilirsiniz. Butikburuc Trençkot, %97 pamuktan elde edilir. Bu sayede nemi ve teri emerek kuru kalmanızı sağlar. Yumuşak dokusuyla kendinizi iyi hissettirir. Ayarlanabilen bel kemeriyle belinize uygun şekilde bağlayabilirsiniz. Ofiste ve özel günlerde kullanabileceğiniz trençkotu diz üstü etek ve oversize bir kazak ile kullanabilirsiniz.

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8. Yumuşak dokusuyla ICON Trençkot

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın giydiği trençkotu beğenenler için alternatif öneriler

Her hafta izlemek için günleri iple çektiğiniz Üç Kuruş dizinin Bahar karakterinin giydiği trençkot herkes gibi sizi de etkilediyse ICON Trençkot ile benzeri ürüne sahip olabilirsiniz. Zarif duruşuyla güzel bir görünüm sunan ürünü mevsimlik olarak kullanabilirsiniz. %53 pamuktan elde edilen trençkot, yumuşak dokusuyla teninizde hoş bir his uyandırır. Ayrıca nefes alan yapısıyla sıcak havalarda serin hissetmenizi sağlar. Rüzgarlı havalarda ise üşümenizi önler. Buton düğmeleri trençkota hoş bir detay katar. Diz üstü modeliyle dikkat çeken ürünü kemeriyle belinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Dayanıklı materyallerden üretilen ürünü uzun yıllar boyunca giyebilirsiniz.

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9. İster günlük ister özel günlerde tercih edebileceğiniz Bershka Trençkot

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın giydiği trençkotu beğenenler için alternatif öneriler

Gündelik yaşamda ve ofiste kullanabileceğiniz Bershka Trençkot, kusursuz görünümüyle üzerinizde oldukça şık duracak. Bahar aylarında tercih edebileceğiniz ürün, hafif yapısıyla gün boyu konforlu kullanım sunar. %63 pamuktan üretilen trençkot, yumuşak dokusu sayesinde tende hoş bir his uyandırır. Nefes alan tasarımıyla kuru ve serin kalmanıza yardımcı olur. Cep; cüzdan, anahtar ve telefon için gereken alanı oluşturur. Trençkotu beyaz gömlek ve kalem etekle birlikte kombinleyebilirsiniz. Ürünü 30 derece çamaşır makinesinde yıkayarak temizleyebilirsiniz.

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10. Salaş tarzıyla Moda Cevher Trençkot

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın giydiği trençkotu beğenenler için alternatif öneriler

Üç Kuruş dizisini sevenlerin favori karakterinden Bahar'ın giydiği trençkota benzer ürün arayanlardansınız Moda Cevher Trençkot aradığınız ürün olabilir. Diz altı modeliyle dikkat çeken ürünü ister günlük yaşamda ister özel günlerde tercih edebilirsiniz. Buton düğme detayı, trençkota farklı bir hava katar. Salaş tarz giyim tutkunlarının bayılacağı ürünü kemeriyle belinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Lastikli kol manşeti bileğinize tam olarak oturur. Trençkotu; siyah bluz ve klasik model bir pantolon ile birlikte tercih edebilirsiniz. Sağlam materyallerden elde edilen ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

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Nesrin Cavadzade
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