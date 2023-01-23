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  4. Üç ülkenin bakanları Twitter'dan paylaştı, Almanya yeşil ışık yaktı: Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Putin'i köşeye sıkıştırmak için harekete geçildi

Üç ülkenin bakanları Twitter'dan paylaştı, Almanya yeşil ışık yaktı: Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Putin'i köşeye sıkıştırmak için harekete geçildi

23.01.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 aydır süren Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir gelişme yaşandı. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy her fırsatta Batı ülkelerine Rusya ile mücadele için daha fazla silah ve savaş aracı verilmesi çağrısında bulunuyor. Hem Litvanya, hem Letonya hem de Estonya bakanları Twitter'dan Almanya'ya çağrıda bulunarak Ukrayna'ya Alman menşeli Leopard tankı verilmesini istedi. Bunun ardından Almanya, Polonya tarafından Ukrayna'ya tankların verilmesine yeşil ışık yaktı.

Üç ülkenin bakanları Twitter'dan paylaştı, Almanya yeşil ışık yaktı: Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Putin'i köşeye sıkıştırmak için harekete geçildi

Türkiye dahil birçok AB ve NATO ülkesinde bulunan Leopard tanklarının savaşın seyrine nasıl bir etki edeceği merak konusu. Rusya lideri Vladimir Putin'i köşeye sıkıştırmak adına atılan bu hamleye Almanya sıcak baktığını duyurdu. Ancak Almanya'dan kesin onay gelmemesi durumunda Polonya'nın bir de B planı var...

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ALMANA: ENGEL OLMAYIZ

Dışişleri Bakanı Baerbock Fransız LCI televizyonu muhabirinin, Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankları teslim etmesi halinde ne olacağını sorması üzerine, "Şu anda bu soru sorulmadı ancak sorulsaydı buna engel olmazdık." dedi.

POLONYA, B PLANINI AÇIKLADI

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'daki duruma seyirci kalmayacağız. Leopardlar konusunda Almanya ile anlaşma sağlayamazsak, modern tanklarının bir kısmını savaşan Ukrayna'ya bağışlamaya hazır ülkelerden oluşan daha küçük bir koalisyon kuracağız." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Baerbock'un bu açıklaması Alman basını tarafından "Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesine yeşil ışık yaktı" şeklinde yorumlandı.

3 ÜLKE TWITTER'DAN ÇAĞRIDA BULUNDU

Litvanya, Letonya ve Estonya'nın dışişleri bakanları da Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesi için Almanya'ya çağrıda bulunmuştu.

Üç ülkenin bakanları, Twitter hesaplarından, "Almanya'yı Ukrayna'ya Leopard tankları sağlamaya çağırıyoruz. Bu, Rus saldırganlığını durdurmak, Ukrayna'ya yardım etmek ve Avrupa'da barışı hızla yeniden sağlamak için gereklidir. Avrupa'nın önde gelen gücü olarak Almanya'nın bu konuda özel sorumluluğu vardır." paylaşımında bulunmuştu.

LEOPARD TANKLARI TÜRKİYE'DE MEVCUT

Almanya'nın ürettiği Leopard tankları, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinde bulunuyor.

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Dünya çapında çeşitli ordularda hizmet veren yaklaşık 2 bin 670 Leopard 2 tankı mevcut. Yaklaşık 64 ton ağırlığındaki Leopard tankları, saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 120 milimetrelik yivsiz top namlusuyla 5 bin metreye kadar hedefleri vurabiliyor.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna'ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin'in onayını beklediklerini ifade etmişti. Ancak Leopard tankları Almanya'da üretildiği için Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması için Almanya'nın onayının alınması gerekiyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı

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