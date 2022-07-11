HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ücretsiz numara sorgulama nasıl yapılır? Bilinmeyen numara öğrenme, bulma işlemi adımları

Ücretsiz numara sorgulama nasıl yapılır? Bilinmeyen numara öğrenme, bulma işlemi adımları

11.07.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlar, birbirinden haber alabilmek ve iletişim kurabilmek için tarih boyunca çeşitli teknolojiler üretip geliştirmişlerdir. Bugün bakıldığında dünyada yüzlerce operatör servisi, milyonlarca insana iletişim alanında hizmet vermektedir. Bu iletişim ağında bilinmeyen numaralardan gelen aramalar hakkında bilgi almak için numara sorgulama işleminden yararlanılır. Ücretsiz bilinmeyen numaralar nasıl bulunur, sorgulama yapmak için nasıl bir yol izlemek gerekir?

Ücretsiz numara sorgulama nasıl yapılır? Bilinmeyen numara öğrenme, bulma işlemi adımları

İçindekiler

  • Ücretsiz Bilinmeyen Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?
  • Ücretsiz Numara Sorgulama İşlemi için Uygulamalar
  • Uygulama İndirmeden Ücretsiz Bilinmeyen Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ev telefonlarının yerini cep telefonlarına bıraktığı günümüzde, bilinmeyen numaralardan gelen aramalar merak uyandırmaktadır. Rehbere kayıtlı olmayan numaralardan gelen bu çağrılar karşısında pek çok insan, meraklanarak bilinmeyen numara sorgulama ile ilgili bilgi edinmeye çalışır. Kimisi numarayı geri arar kimisi daha farklı öğrenme yollarını araştırır. Bilinmeyen numara öğrenme nasıl yapılır?

Ücretsiz Bilinmeyen Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Akıllı cep telefonu kullanımının yaygınlaşmasıyla dünyanın diğer ucundaki insanlarla bile kısa sürede iletişime geçebilme imkanı elde edilmektedir. İletişim kurmanın bu kadar kolay olduğu bu zamanda bazen bilinmeyen numaralardan gelen aramalarla da karşılaşılmaktadır. Bilinmeyen numaralardan gelen bu aramalar sebep olduğu bazı olaylar nedeni ile kişilerde endişe uyandırabilir. Endişe ve merak duymanın en önemli sebebi pek çok kişinin bu aramalardan gelen numaralarla dolandırılması ve zarara uğramasıdır. Ayrıca bu numaralardan gelen tehditler pek çok kişiyi tedirgin de etmektedir. Bu sebeple yabancı numara sorgulama işlemleri için geliştirilen yöntemler pek çok açıdan hayatı kolaylaştırmaktadır.

Bilinmeyen numara sorgulama için ücretli çağrı merkezleri olsa da ücretsiz pek çok yöntem de bulunmaktadır. Telefon no sorgulama için bazı uygulamaları indirmek gerekmektedir. Uygulama indirmeden telefon no sorgulama yöntemleri de bulunmaktadır. Telefon numarası sorgulama işlemleri için geliştirilen bu uygulamalar yerine operatörlerin sunduğu bilinmeyen numaralar servisi hizmeti de kullanılmaktadır. Ayrıca telefon no sorgulama yerine isimden numara sorgulama yöntemleri de geliştirilmiştir. Bu işlemler için abonesi olduğunuz operatörlerin sunduğu hizmetlerden yararlanmanız mümkündür.

İsimden numara sorgulama: İsim soyisim bilgisi ile numara sorgulama nasıl yapılır?İsimden numara sorgulama: İsim soyisim bilgisi ile numara sorgulama nasıl yapılır?

Ücretsiz Numara Sorgulama İşlemi için Uygulamalar

Android ve iOS cep telefonları ve tabletlerinde bulunan pek çok uygulama sayesinde numara sorgulama işlemi yapılabilmektedir. Bu uygulamaları kullanarak istediğiniz bilgilere erişebilirsiniz.

Bu uygulamalar şu şekildedir;

  • Sync.Me
  • Whoscall
  • UpCall
  • Showcaller
  • Truecaller

Sync.Me

Bilinmeyen numaraları bulma işlemi konusunda dünya çapında en çok tercih edilen uygulamalardan biridir. Bu uygulama pek çok konuda kullanıcısına faydalı hizmetler sunmaktadır. Belirlediğiniz numaralardan gelen çağrı ve mesajları engelleme imkanı sunmaktadır. Ayrıca ücretsiz bir şekilde çağrı da kaydedebilirsiniz. Sizin için görüşmeleri kayıt altına alan bu uygulama sayesinde rehberinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Aynı numarayı çeşitli isimlerle kayıt altına aldıysanız uygulama bunları aynı grup içinde toplayarak size erişim kolaylığı da sağlamaktadır.

Whoscall

Bütünüyle ücretsiz numara sorgulama uygulamasıdır. Yabancı numaralardan gelen aramaların kimliğini öğrenme konusunda yardım etmektedir. Reklam, pazarlama ve spam mesajlarını engelleme konusunda da hizmet vermektedir.

UpCall

Bu uygulama sayesinde rehberinizde kaydı bulunmayan numaraların kime ait olduğu konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Önemli nokta şu ki eğer o numara Turkcell abonesi ise size bilgi veriyor, değilse bilgi vermiyor. Bu uygulama ile ayda 3 defa ücretsiz numara sorgulama yapabilirsiniz.

Showcaller

Bilinmeyen numaralar konusunda bilgi alabilmenizi sağlayan bir diğer uygulama da Showcaller'dır . Bu uygulama ile bilinmeyen numaraların kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Buna ek olarak uygulama, dolandırma amaçlı gelen aramaları ve mesajları tespit edebilmektedir. Spam aramalarını da bütünüyle engelleyebiliyor.

Truecaller

500 milyondan fazla indirme ile en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer almaktadır. Rehberinizde kaydı bulunmayan numaraları tespit etmenize yardımcı olur. Bilinmeyen numaralardan gelen ticari amaçlı ya da spam mesajları ve aramaları da engellenebilmektedir.

Yabancı numara sorgulama nasıl yapılır? Yabancı numaranın kime ait olduğunu öğrenme işlemiYabancı numara sorgulama nasıl yapılır? Yabancı numaranın kime ait olduğunu öğrenme işlemi

Uygulama İndirmeden Ücretsiz Bilinmeyen Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bilinmeyen numaralardan gelen sorgulamalarınızı herhangi bir uygulama indirmeden yapmak istiyorsanız deneyebileceğiniz birkaç adım bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

  • Whatsapp’tan kontrol edebilirsiniz. Eğer o numaranın kullandığı bir Whatsapp hesabı bulunuyorsa telefon no sorgulaması kolayca yapılabilmektedir. Yapmanız gereken şey numarayı bir isim vererek kaydetmek ve Whatsapp’ tan kullanıcı adı ve eğer görülüyorsa kullanıcı profil fotoğrafına bakmaktır.
  • Facebook uygulaması ile bulabilirsiniz. Eğer o numara Facebook uygulaması profilinde telefon numarasını gizlememiş olursa kim olduğu ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun için Facebook uygulamasının arama kısmında numarayı aratmanız gerekir. Bilgiler gizlenmemişse numaranın kime ait olduğunu ve profilini görüntüleyebilirsiniz.
  • Bilinmeyen numaranın bir kurum veya kuruluşa ait olduğunu düşünüyorsanız Google’da numarayı arayabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk'a üstü kapalı mesaj: "Mahkemede görüşürüz"Elon Musk'a üstü kapalı mesaj: "Mahkemede görüşürüz"
Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! "Keyfiniz yerinde"Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! "Keyfiniz yerinde"
54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
İletişim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Batuhan'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

Batuhan'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

İmamın doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! Bakan Koca net konuştu: Şüphe duyarsak...

İmamın doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! Bakan Koca net konuştu: Şüphe duyarsak...

İğrenç olay! Küçük kızları 'kahvaltıya' diye günlük kiralık eve götürüp...

İğrenç olay! Küçük kızları 'kahvaltıya' diye günlük kiralık eve götürüp...

İlginizi Çekebilir

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Eşcinsel olduğunu kocası söyleyince fark etmişti: Boşandılar!

Eşcinsel olduğunu kocası söyleyince fark etmişti: Boşandılar!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.