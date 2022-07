Ücretsiz numara sorgulama nasıl yapılır? Bilinmeyen numara öğrenme, bulma işlemi adımları

Ev telefonlarının yerini cep telefonlarına bıraktığı günümüzde, bilinmeyen numaralardan gelen aramalar merak uyandırmaktadır. Rehbere kayıtlı olmayan numaralardan gelen bu çağrılar karşısında pek çok insan, meraklanarak bilinmeyen numara sorgulama ile ilgili bilgi edinmeye çalışır. Kimisi numarayı geri arar kimisi daha farklı öğrenme yollarını araştırır. Bilinmeyen numara öğrenme nasıl yapılır?

Ücretsiz Bilinmeyen Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Akıllı cep telefonu kullanımının yaygınlaşmasıyla dünyanın diğer ucundaki insanlarla bile kısa sürede iletişime geçebilme imkanı elde edilmektedir. İletişim kurmanın bu kadar kolay olduğu bu zamanda bazen bilinmeyen numaralardan gelen aramalarla da karşılaşılmaktadır. Bilinmeyen numaralardan gelen bu aramalar sebep olduğu bazı olaylar nedeni ile kişilerde endişe uyandırabilir. Endişe ve merak duymanın en önemli sebebi pek çok kişinin bu aramalardan gelen numaralarla dolandırılması ve zarara uğramasıdır. Ayrıca bu numaralardan gelen tehditler pek çok kişiyi tedirgin de etmektedir. Bu sebeple yabancı numara sorgulama işlemleri için geliştirilen yöntemler pek çok açıdan hayatı kolaylaştırmaktadır.

Bilinmeyen numara sorgulama için ücretli çağrı merkezleri olsa da ücretsiz pek çok yöntem de bulunmaktadır. Telefon no sorgulama için bazı uygulamaları indirmek gerekmektedir. Uygulama indirmeden telefon no sorgulama yöntemleri de bulunmaktadır. Telefon numarası sorgulama işlemleri için geliştirilen bu uygulamalar yerine operatörlerin sunduğu bilinmeyen numaralar servisi hizmeti de kullanılmaktadır. Ayrıca telefon no sorgulama yerine isimden numara sorgulama yöntemleri de geliştirilmiştir. Bu işlemler için abonesi olduğunuz operatörlerin sunduğu hizmetlerden yararlanmanız mümkündür.

Ücretsiz Numara Sorgulama İşlemi için Uygulamalar

Android ve iOS cep telefonları ve tabletlerinde bulunan pek çok uygulama sayesinde numara sorgulama işlemi yapılabilmektedir. Bu uygulamaları kullanarak istediğiniz bilgilere erişebilirsiniz.

Bu uygulamalar şu şekildedir;

Sync.Me

Whoscall

UpCall

Showcaller

Truecaller

Sync.Me

Bilinmeyen numaraları bulma işlemi konusunda dünya çapında en çok tercih edilen uygulamalardan biridir. Bu uygulama pek çok konuda kullanıcısına faydalı hizmetler sunmaktadır. Belirlediğiniz numaralardan gelen çağrı ve mesajları engelleme imkanı sunmaktadır. Ayrıca ücretsiz bir şekilde çağrı da kaydedebilirsiniz. Sizin için görüşmeleri kayıt altına alan bu uygulama sayesinde rehberinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Aynı numarayı çeşitli isimlerle kayıt altına aldıysanız uygulama bunları aynı grup içinde toplayarak size erişim kolaylığı da sağlamaktadır.

Whoscall

Bütünüyle ücretsiz numara sorgulama uygulamasıdır. Yabancı numaralardan gelen aramaların kimliğini öğrenme konusunda yardım etmektedir. Reklam, pazarlama ve spam mesajlarını engelleme konusunda da hizmet vermektedir.

UpCall

Bu uygulama sayesinde rehberinizde kaydı bulunmayan numaraların kime ait olduğu konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Önemli nokta şu ki eğer o numara Turkcell abonesi ise size bilgi veriyor, değilse bilgi vermiyor. Bu uygulama ile ayda 3 defa ücretsiz numara sorgulama yapabilirsiniz.

Showcaller

Bilinmeyen numaralar konusunda bilgi alabilmenizi sağlayan bir diğer uygulama da Showcaller'dır . Bu uygulama ile bilinmeyen numaraların kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Buna ek olarak uygulama, dolandırma amaçlı gelen aramaları ve mesajları tespit edebilmektedir. Spam aramalarını da bütünüyle engelleyebiliyor.

Truecaller

500 milyondan fazla indirme ile en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer almaktadır. Rehberinizde kaydı bulunmayan numaraları tespit etmenize yardımcı olur. Bilinmeyen numaralardan gelen ticari amaçlı ya da spam mesajları ve aramaları da engellenebilmektedir.

Uygulama İndirmeden Ücretsiz Bilinmeyen Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bilinmeyen numaralardan gelen sorgulamalarınızı herhangi bir uygulama indirmeden yapmak istiyorsanız deneyebileceğiniz birkaç adım bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;