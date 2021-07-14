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  4. Ukrayna’da zam isteyen gaziler Meclis binasını bastı

Ukrayna’da zam isteyen gaziler Meclis binasını bastı

14.07.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de maaşlarına zam isteyen gaziler, Ukrayna Meclisi önünde toplanarak hükümeti protesto etti.

Ukrayna’da zam isteyen gaziler Meclis binasını bastı

Sabah saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev‘de bulunan Ukrayna Meclisi’nin önünde toplanan yüzlerce gazi, emekli maaşlarına zam taleplerine karşılık alamayınca, Meclis’in önünde protesto düzenleme kararı aldı.

POLİS YAŞLILARA MÜDAHALE ETTİ

Öğle saatlerine doğru protestocuların Meclis kapılarını kırarak içeri girmeye çalışması üzerine, polis ekipleri olaya müdahale etti. O anlarda aralarında ise yaşlı vatandaşlarında yer aldığı gaziler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Gergin anların yaşandığı Meclis binası önünde düzenlenen protesto gösterisi halen devam ederken, göstericilerin yaş ortalamasının yüksek olması nedeniyle olası bir duruma karşılık bölgede ambulanslar hazır tutuluyor. Polis ekipleri ise gösterilerin devam ettiği bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri almaya devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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