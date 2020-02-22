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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2020 00:22 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’da koronavirüs nedeniyle yaşanan gerginliğe değinirken, “En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından halka seslenerek sağduyu çağrısı yaptı. Zelenskiy, yaptığı konuşmada, “Çin’den Ukrayna’ya naklini gerçekleştirdiğimiz vatandaşlarımız için mutluyuz. Önümüzdeki karantina süresi boyunca yani 2 haftalık süreçte bir sınavdan geçeceğiz. Yalan haberlere değil, mantıklı ve sağlıklı düşünceye inanacağız. Unutmayın ki en korkunç virüs nefrettir” ifadelerini kullandı.

"HESAP VERECEKLER"

Yaptığı konuşmasının devamında ise Zelenskiy, “Karantina bölgesinde yaşayan bazı vatandaşlarımızın endişelenmelerini anlıyorum. Bazılarının bilinçli olarak halk arasında paniğe yol açma çabalarını biliyoruz. Bu işi planlayanlar ve organize edenler hesap verecekler” diye konuştu.

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"SENİ EVE GETİRECEĞİZ"

Zelensky, Çin’den Ukrayna’ya gelirken köpeği alınmadığı için tahliye uçağına binmeyi reddeden Anastasiya Zinçenko isimli Ukrayna vatandaşını telefonla bizzat arayarak, “Köpeğini neden almadıklarını bilmiyorum ama bir yolunu bulup seni evine getireceğiz” dedi.

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Çin’in Wuhan kentinden 20 Şubat Perşembe günü tahliye edilerek Ukrayna’ya getirilen 80’e yakın kişi, 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Noviye Sanjari bölgesine sevk edilmişti. Karantina bölgesinin kendi yaşam yerlerine yakın olmasını protesto eden halk polisle çatışmış ve hükümeti zor durumda bırakmıştı. (İHA)

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Ukrayna koronavirüs Vladimir Zelenskiy Vuhan çin

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