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Ukrayna dünyaya böyle duyurdu! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

31.03.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Ukrayna tarafından yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Karadeniz kıyısında yer alan ve Kırım'a sınırı olan Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladığını bildirdi.

Ukrayna dünyaya böyle duyurdu! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahalede beşinci hafta geride kalırken bölgeden yeni haberler geliyor. Ukrayna yaptığı açıklamada Rus ordusunun Karadeniz kıyısında yer alan ve Kırım'a sınırı olan Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladığı bildirildi.

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'ASKERİ VE SİVİL BİR YÖNETİM OLUŞTURMA ÇALIŞIYORLAR'

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının 35'inci gününde son durum değerlendirildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyinde geçici olarak işgal edilen topraklarını kontrol etmek için askeri ve sivil bir yönetim oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

Ayrıca ordunun, Herson bölgesinde, Herson Halk Cumhuriyeti adı altında sözde devlet oluşturulması konusunda referandum hazırlıklarına başladığı ifade edildi.

TEHDİT DEVAM EDİYOR

Karadeniz'de Kalibr deniz tabanlı seyir füzeleri ile donatılmış gemilerin bulunduğu belirtilen açıklamada, ülkede askeri, sanayi ve lojistik altyapıların bu füzelerle vurulma tehdidinin devam ettiği ifade edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 2014'te ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol Deniz Üssünde, Amiral Makarov adlı firkateynindeki kalibre tipi seyir füzeleri ile ikmalinin tamamlandığı bilgisini paylaştı.

'RUS ORDUSU ÇERNİGİV'İ ABLUKAYA ALMAYA ÇALIŞACAK'

Açıklamada, Ukrayna'nın doğu sol yakasında ek takviye çalışmalarını devam ettiren Rus ordusunun, sabotaj ve keşif faaliyetleri yürütmeye odaklanarak arka güvenliği sağlamak için önlemler almaya yoğunlaştığı bildirildi.

Rus ordusunun Çernigiv şehrini önümüzdeki günlerde ablukaya alma girişiminde bulunacağı ve Kramatorsk ile Pokrovsk yönlerinde bir saldırı gerçekleştirmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Harkov şehrinin abluka faaliyetlerinin sürdüğü anımsatıldı.

Açıklamada, Donetsk bölgesinde Popasna, Rubijna yerleşim birimlerinin ve Mariupol şehrinin kontrolünün ele geçirilmesi için çaba sarf edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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