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Ukrayna duyurdu! 14 kentin belediye başkanı rehin alındı... "Kiminle değiştireceğiz?"

25.03.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken tedirgin eden haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, ülkedeki 14 kentin belediye başkanının Rus birlikleri tarafından rehin tutulduğunu açıkladı. Rusya'nın mahkum takasını sadece parite bazında gerçekleştirmek istediğini belirten Veresçuk "Eşitlik istiyorlar; denizciler için denizciler, sınır muhafızları için sınır muhafızları. Peki, rehin tutulan 14 belediye başkanını kiminle değiştireceğiz?" dedi.

Ukrayna duyurdu! 14 kentin belediye başkanı rehin alındı... "Kiminle değiştireceğiz?"

Tüm dünyanın gündeminde olan ve tedirginlikle takip edilen Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken sıcak bölgeden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Daha önce belediye başkanlarının esir alındığı haberleri gündem yaratmıştı. Son olarak Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk dikkat çeken ve tedirgin eden bir açıklama yaptı. Veresçuk, yaptığı açıklamada, Rusya tarafından rehin alınan Ukraynalı 14 kentin belediye başkanının serbest bırakılmasını uluslararası düzeyde çözmeye çalıştıklarını belirtti.

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"KİMİNLE DEĞİŞTİRECEĞİZ?"

Rus tarafının mahkum takasını sadece parite bazında gerçekleştirmek istediğini kaydeden Veresçuk, "Rusya, burada eşitlik istiyor. Diyor ki denizciler için denizciler, sınır muhafızları için sınır muhafızları. Mantıklı olarak şunu soruyorum, peki Rus birlikleri tarafından rehin tutulan 14 belediye başkanını kiminle değiştireceğiz? Biz bu sorunu şu anda uluslararası düzeyde çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Rusya ile Ukrayna arasında ilk tam teşekküllü mahkum takası 24 Mart'ta gerçekleştirilmiş, Ukrayna "Sapfir" kurtarma gemisinden 19 sivil denizci ile 10 askerini geri almıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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