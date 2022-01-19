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Ukrayna ile Rusya çatışacak mı? Beyaz Saray'dan önemli uyarı! "Her an saldırabileceği bir aşamadayız..."

19.01.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim hızla tırmanmaya devam ederken "Rusya ile Ukrayna çatışacak mı?" sorusu soruluyor. İki ülke arasındaki gerilime dair Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki açıklamada bulundu. Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirterek "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." uyarısında bulundu.

Ukrayna ile Rusya çatışacak mı? Beyaz Saray'dan önemli uyarı! "Her an saldırabileceği bir aşamadayız..."

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim sürüyor. Tüm dünyanın kilitlendiği gelişmelerle alakalı olarak Beyaz Saray'dan önemli bir açıklama yapıldı. Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Peki, Ukrayna ve Rusya çatışacak mı? İşte detaylar...

GERİLİMİ AZALTMA GÖRÜŞMELERİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna ve Almanya'ya bir gezi gerçekleştireceğini anımsatan Psaki, Blinken'ın burada Ukrayna-Rusya gerilimini azaltmak için görüşmelerde bulunacağını aktardı.

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ABD VE RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLARI CENEVRE'DE BİR ARAYA GELECEK

Psaki, Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu sabah gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Cenevre'de bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldığını ve Blinken'ın bu görüşmede Rusya'yı gerginliği azaltma konusunda uyaracağını belirtti.

"RUSYA'NIN HER AN UKRAYNA'YA SALDIRABİLECEĞİ BİR AŞAMADAYIZ"

Ukrayna-Rusya geriliminin sorumlusunun sınıra on binlerce asker yığan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu ifade eden Psaki, şunları kaydetti:

"Açık konuşayım; şu anda durum oldukça tehlikeli. Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız. Blinken, Cenevre'deki görüşmede, bu konuda diplomatik bir yol olduğunu açıkça dile getirecek. Ukrayna'yı işgalin ağır ekonomik sonuçlarının acısını çekip çekmeyeceği Putin ve Ruslara bağlı."

Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda tüm seçeneklerin masada olduğunu vurgulayarak, ekonomik yaptırımlar konusunda Avrupalı ortakları ile yakın temas halinde olduklarını dile getirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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