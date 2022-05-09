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Ukrayna ne zaman bağımsız oldu? Ukrayna nerede? Ukrayna'nın ilk devlet başkanı kimdir?

09.05.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş hala devam ediyor. Ukrayna, Rusya’nın "9 Mayıs Zafer Günü" sebebiyle girişebileceği büyük çaplı saldırıya karşı güvenlik tedbirlerini artırdı. Bu haber sonrası vatandaşlar Ukrayna'ya dair sorular sormaya devam ediyor. Ukrayna ne zaman bağımsız oldu, Ukrayna'nın ilk devlet başkanı kimdir? tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası!

Ukrayna ne zaman bağımsız oldu? Ukrayna nerede? Ukrayna'nın ilk devlet başkanı kimdir?

Ukrayna ile Rusya savaşı devam ediyor. Ukrayna yönetimi, Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Bayramı nedeniyle meydana gelebilecek büyük çaplı saldırı dalgasına karşı başta başkent Kiev olmak üzere ülke genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Ukrayna Milletvekili ve Kırım-Tatar Milli Meclis Başkanı Refat Çubarov, kimyasal ve nükleer silah dahil Putin yönetiminin her tür saldırıyı deneyebileceğini ve bu yönde hazırlıklar yapıldığını aktardı. Uzun bir süredir süren bu savaş Ukrayna'ya dair merakı da arttırdı. İşte Ukrayna'ya dair detaylar

UKRAYNA'NIN İLK DEVLET BAŞKANI KİM?

Leonid Kravçuk, Ukrayna'nın ilk devlet başkanı oldu. 1996 yılında ise Leonid Kuçma başkanlık koltuğuna oturdu.

UKRAYNA NEREDE, YÜZÖLÇÜMÜ NE KADAR?

Doğu Avrupa'da bir ülke olan Ukrayna'nın yüzölçümü 603.549 km² olarak biliniyor.

Avrupa'daki en büyük ülke olan Ukrayna, doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'yla komşudur. Öte yandan güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunur.

Ukrayna ne zaman bağımsız oldu? Ukrayna nerede? Ukrayna'nın ilk devlet başkanı kimdir?

UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ NERESİDİR?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Kiev nüfusu itibari ile de Avrupa'nın en kalabalık 7. şehridir.

UKRAYNA NÜFUSU NE KADAR?

2021 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımına göre Ukrayna'nın nüfusu 41.319.838 olarak kaydedildi.

Nüfusun yüzde 77,8’ini Ukraynalılar, yüzde 17,3’ünü ise Ruslar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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