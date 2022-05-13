Ukrayna savaşı devam ederken yeni kriz! Putin nasıl bir adım atacak?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahalesi devam ederken Finlandiya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Finlandiya'dan 'Gecikmeksizin NATO üyeliğine başvurulmalı' açıklaması geldi. Bugüne kadar ittifaklardan uzak duran Finlandiya'nın bu kararı sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg “Finlandiya üyelik için başvurursa NATO’da sıcak şekilde karşılanacak" açıklamasını yaptı. Rusya ise Finlandiya'nın kararına sert tepki göstererek NATO üyeliği halinde askeri ve teknik misilleme adımları atılacağı uyarısında bulundu. Şimdi Putin'in bu adıma karşılık nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.

BUGÜNE KADAR İTTİFAKLARDAN UZAK DURDULAR

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin dün ortak bir açıklama yaparak, “Finlandiya, gecikmeksizin NATO üyeliğine başvurmalı” dedi. Finlandiya, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB ile Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması imzalayarak ittifaklardan uzak durdu ve bugüne kadar Moskova’yı provoke edici adım atmamaya özen gösterdi.

"NATO'DA SICAK BİR ŞEKİLDE KARŞILANACAK"

Finlandiya'nın kararını değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bunun Finlandiya’nın egemen kararı olduğunun altını çizerek, “Finlandiya üyelik için başvurursa NATO’da sıcak şekilde karşılanacak, katılım süreci pürüzsüz ve hızlı olacak” dedi. Üyelik için 30 NATO üyesinin onayı gerekiyor. Olası başvuru sonrasında sürecin normalden daha hızlı işlemesi bekleniyor.

RUSYA'DAN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Moskova, NATO üyeliği halinde askeri ve teknik misilleme adımları atılacağı uyarısında bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “Rusya, Finlandiya sınırında tedbir almak zorunda kalacak” dedi.

Ayrıca, Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi’nden yapılan açıklamada ise “Finlandiya NATO’ya katıldığı an düşman ülkeler listesinde hedeflerimiz arasında yerini alır” denildi.

