Ulaştığı hızla "bu ne hız" dedirten dünyanın en hızlı interneti tanıtıldı: Sadece bir saniyede 150 yüksek çözünürlüklü filme eşdeğer veri aktarabiliyor

Gizmochina'nın haberine göre, Çin, sektör tahminlerini iki yıl gibi şaşırtıcı bir süre aşarak dünyanın ilk yeni nesil internet hizmetini başlattı. Büyükşehirleri birbirine bağlayan kritik bir veri yolu olan bu yeni omurga ağı, saniyede 1.2 terabit gibi etkileyici bir veri iletim hızına sahip. Aktarılanlara göre bu, küresel internet alanında önemli bir sıçramaya işaret ediyor.

YÜKSEK HIZLARA KAPSAMLI FİBER OPTİK KABLOLAMA SAYESİNDE ULAŞILDI

Habere göre 3.000 kilometreden fazla bir alana yayılan ağ, Pekin, Wuhan ve Guangzhou'yu kapsamlı bir fiber optik kablolama sistemiyle birbirine bağlıyor. Temmuz ayından bu yana resmi olarak faaliyette olan ağın güvenilirliği ve verimliliği kapsamlı bir şekilde test edildiği ve kanıtlandığı belirtildi. Bu çığır açan başarının, Tsinghua Üniversitesi, China Mobile, Huawei Technologies ve Cernet Corporation'ın ortak çabalarının bir sonucu olduğu da aktarılanlar arasında yer aldı.

Küresel internet omurga ağlarının çoğu şu anda saniyede yaklaşık 100 gigabit hızında çalışırken, Çin'in yeni ağının ise bu standardı aşarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın zamanda saniyede 400 gigabit hızına yükselttiği Internet2'yi bile geride bıraktığı söyleniyor.

SANİYEDE 150 YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK FİLME EŞDEĞER VERİ AKTARIMI

Huawei Technologies Başkan Yardımcısı Wang Lei ise ağın sadece bir saniyede 150 yüksek çözünürlüklü filme eşdeğer veri aktarabilen kapasitesinin altını çizdi.

Bu yeni ağ, aynı miktarda veriyi taşımak için birden fazla normal hattın (rayın) yerini alan süper hızlı bir tren yoluna benzetiliyor.

FITI PROJESİ

Pekin-Wuhan-Guangzhou bağlantısının, on yıldır üzerinde çalışılan ve Çin Eğitim ve Araştırma Ağı'nın (Cernet) gelişmiş bir yinelemesi olan Geleceğin İnternet Teknoloji Altyapısı (FITI) projesinin bir parçası olduğu da bu noktada belirtilenler arasında.

Çin Mühendislik Akademisi'nden Wu Jianping'in liderliğinde yürütüldüğü söylenen FITI projesinin, sadece süper hızlı bir hat oluşturmayı değil, gelecekte daha da hızlı bir internetin temelini atmayı amaçladığı söyleniyor.





