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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bayram oldu

02.07.2023 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ve Trabzon Havalimanlarının Kurban Bayramı’nda tüm zamanların rekorlarını kırdığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bayram oldu

Antalya Havalimanı’nın 24 Haziran 2023’te bin 137 uçuş ile 195 bin 867 yolcuya hizmet vererek kendi rekorunu kırmasının üzerinden henüz bir hafta geçtiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, ‘’Antalya Havalimanımız rekor üzerine rekor kırıyor. Daha bir hafta öncesinde kendi rekorunu kırmışken; 1 Temmuz Cumartesi günü bin 188 uçuş ve 199 bin 419 yolcu ile rekorunu tazeledi’’ diye konuştu.

Trabzon Havalimanı’nda ise 30 Haziran 2023 tarihinde, 145 uçak trafiğiyle en yüksek rakama ulaştığını paylaşarak, rakamların çok sevindirici olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Bu bayram rekorların kırıldığı bayram oldu. Yapılan hizmetlerin karşılığını alıyoruz. Yatırım ve hizmetlerimizi daha da arttırarak devam edeceğiz” dedi.

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Antalya ve Trabzon Havalimanlarında gerçekleşen uçuş trafiğini detaylı şekilde paylaşan Bakan Uraloğlu, “Antalya Havalimanı 1 Temmuz 2023 tarihinde iç hatta 168, dış hatta ise bin 020 olmak üzere toplamda bin 188 uçak trafiğine hizmet verdi. Açıldığı günden itibaren bir günde en yüksek rakama ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Trabzon Havalimanı ise 30 Haziran 2023 tarihinde 145 uçak trafiğiyle kendi rekorunu kırdı. Rekorların kırıldığı bir bayram oldu’’ İfadelerini kullandı.

YENİ REKORLAR BEKLİYORUZ

Rekor haberlerinin yapılan yatırımların karşılığı ve tesadüf olmadığını aktaran Bakan Uraloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bunlar çok güzel haberler. Bizim bugüne kadar yapmaya çalıştığımız böyle mutlu ve sevindirici haberleri almaktı. Bunlar yapılan yatırımların, verilen hizmetlerin apaçık bir göstergesidir. Önümüzdeki yıllarda ve bayramlarda daha yeni rekorlar kıracağız inşallah. Aziz milletimiz tüm bu güzellikleri hak ediyor.”

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TRABZON’A 12 FARKLI ÜLKEDEN UÇAK İNDİ

Dereleri, yaylaları ve hırçın deniziyle Türkiye’nin en önemli turizm rotalarından birisi haline dönüşen Karadeniz Bölgesi’ne turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Bakan Uraloğlu, “Karadeniz Bölgemiz yeşili ve doğasıyla adeta cazibe merkezi haline geldi. Trabzon Havalimanı’na Almanya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Irak Kürdistan Bölgesi, İsrail, Katar, KKTC, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün ülke uçakları iniş yaptı. Birçok farklı ülkeden gelen uçaklar da bölgemizde büyük bir turizm potansiyelinin olduğunun en önemli göstergesidir’’ dedi.

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