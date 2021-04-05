Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Facebook uyarısı: Belirlediğimiz önlemleri alın

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından Facebook ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR SKANDAL YAŞANIYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan yaptığı açıklamada " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dijitalleşmenin en büyük zaafı veri kontrolünün tekelleşiyor olması. Az sayıda şirketin tüm dünyanın dijital verilerini kontrol ettiği çarpıklık gelecekte büyük sıkıntıların habercisidir.” demişti. Sayan, "Facebook'ta yine bir veri skandalı daha yaşanıyor. 20 milyona yakın vatandaşımızın telefon, konum, doğum tarihleri, e-posta verileri bir hacker platformunda yayınlandı. Facebook kullanan tüm vatandaşlarımızın USOM’un yayınladığı önlemleri almaları büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Facebook'ta yine bir veri skandalı daha yaşanıyor.



20 milyona yakın vatandaşımızın telefon, konum, doğum tarihleri, e-posta verileri bir hacker platformunda yayınlandı.



Facebook kullanan tüm vatandaşlarımızın USOM’un yayınladığı önlemleri almaları büyük önem taşıyor. pic.twitter.com/RHUb1TLBzi — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 5, 2021



