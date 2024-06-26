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Ülkede ortalık karışmıştı! Kenya Devlet Başkanı William Ruto geri adım attı: 'İmzalamayacağım'

26.06.2024 18:01
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Kenya'da vergi artışını içeren yasa tasarısı ortalığı yangın yerine çevirmişti. Göstericiler belediye binası ve Parlamento'yu ateşe vermişti. Polisin gerçek mermi kullandığı olayda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, halkın yasa tasarısı için gösterdiği tepkiyi dikkate aldığını aktararak, “Yasa tasarısını imzalamayacağım” dedi.

Ülkede ortalık karışmıştı! Kenya Devlet Başkanı William Ruto geri adım attı: 'İmzalamayacağım'

Kenya'da vergi artışını içeren yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen 22 kişinin hayatını kaybettiği protestoların ardından Kenya Devlet Başkanı William Ruto geri adım attı. Ruto, bugün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Kenya'nın 2014 yılında aldığı ve 2 milyar dolarlık Eurobond borcunu ödediklerini ifade ederek, “500 milyon dolarlık son taksiti ise geçen hafta ödedik. Bugün Kenya'nın borç yükü çok daha az, daha sürdürülebilir ve ülkemizi borç sıkıntısından kurtarmak ve egemenliğimizi savunmak yolunda ilerliyoruz” dedi.

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"HALKA LİDERLİK EDİYORUM"

Gerçekleştirilen protestolara değinen Ruto, “Halkın daha fazla taviz vermemiz gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu gördük. Ben bir hükümet yönetiyorum ama aynı zamanda bir halka liderlik ediyorum ve halk konuştu” ifadelerini kullandı.

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"YASA TASARISINI İMZALAMAYACAĞIM"

Salı günü yasa tasarısı için oy kullanan tüm Ulusal Meclis üyelerine minnettar olduğunu sözlerine ekleyen Kenya Devlet Başkanı Ruto, tasarının kabul edilmesinin ardından ülke çapında düzenlenen protestoların işleri değiştirdiğini söyledi. Ruto, halkın yasa tasarısı için gösterdiği tepkiyi dikkate aldığını aktararak, “Yasa tasarısını imzalamayacağım” dedi. Ruto, aynı zamanda parlamentonun yargı ve eyalet hükümetlerinin de halkın mesajına saygı duyarak bütçe kesintileri ve kemer sıkma politikalarının uygulanması önerisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ruto, “214 Kenya vatandaşı olaylara karıştı ve çoğu hastaneye kaldırıldı, 95’i tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Sanıyorum 1 kişi hala yoğun bakımda, 14 kişi de hala hastanede” dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kenya vergi
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