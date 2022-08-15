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Ümit Özdağ'dan 6'lı masayı karıştıracak sözler! "Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğine emin misiniz?"

15.08.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimlerine ilişkin adaylık tartışmaları siyaset gündemini meşgul etmeye devam ederken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. Türk halkına yeniden bir Ekmeleddin modelinin Kılıçdaroğlu tarafından dayatılmasına Zafer Partisi olarak izin vermeyeceklerini söyleyen Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı. Özdağ, “Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğine emin misiniz?" dedi.

Ümit Özdağ'dan 6'lı masayı karıştıracak sözler! "Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğine emin misiniz?"

Yaklaşan 2023 seçimleri ve adaylık tartışmaları siyaset gündeminin en önemli başlıklarından bir tanesi olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili çıkışlarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, siyaset gündemini ve 6'lı masayı karıştıracak çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı ve kendisini destekleyip desteklemeyecekleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret etti. İşte detaylar...

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Özdağ, partililerle bir otelde düzenlediği toplantıda, sanayinin Türkiye geneline yayılmasına ilişkin politikalarını anlattı.

Türkiye'de sanayinin Marmara ve İstanbul'da yoğunluk kazandığına işaret eden Özdağ, "Marmara Bölgesi'nde gerçekleşecek bir depremde, tedbirlerimizi önceden almazsak Türk tarihinin en büyük felaketini yaşayacağız. Biz bu noktada 'dört bölge, dört deniz' projesi kapsamında İstanbul ve Marmara'da yoğunlaşan sanayiyi Türkiye'nin dört denize açılan bölgesine taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özdağ, "Vatandaşlık verilen yabancı sayısının çok önemli olmadığını söylediniz. 'Sayı 300-500 bin değil' dediniz. Sayı 299 bin olsa bundan rahatsız olmayacak mısınız? Seçimleri 1 oyla kazanıp kaybetmek söz konusuyken neden 299 bin yabancıya vatandaşlık verilmesi sizi rahatsız etmiyor?" diye konuştu.

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"EKMELEDDİN MODELİNİN DAYATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Özdağ, şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İYİ Parti özetle bütün Türk seçmene ihanet etmiştir. Türk halkına yeniden bir Ekmeleddin modelinin Kılıçdaroğlu tarafından dayatılmasına biz Zafer Partisi olarak izin vermeyeceğiz."

"AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİNE EMİN MİSİNİZ?"

Kendisine, "Eğer ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan karşı karşıya kalırsa Zafer Partisi kimi destekler?" diye sorulduğunu belirten Özdağ, "Biz de diyoruz ki birinci turda Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğine emin misiniz?" dedi.

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Toplantının ardından partisinin il başkanlığı binasının açılışını yapan Özdağ, esnaf ziyaretinin ardından kentten ayrıldı. (AA)

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