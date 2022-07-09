Ümit Özdağ'dan çarpıcı iddia! Balıkesir Valiliğini işaret etmişti, açıklama geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Balıkesir'de yapacağı miting için kiralanan salonun Balıkesir Valiliği tarafından gelen baskıyla belediye tarafından iptal edildiğini iddia etmişti. Özdağ'ın açıklamalarına Balıkesir Valiliğinden yanıt geldi.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Valilikçe yapılan açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Balıkesir’de yapacakları il kongresi için belediyeden kiraladıkları salonun, valilikçe yapılan baskı üzerine kiralama işleminin belediyece iptal edildiğine" ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"VALİLİĞİMİZİN HİÇBİR ŞEKİLDE İLGİSİ YOKTUR"

Zafer Partisi İl Başkanlığı tarafından valiliğe 8 Temmuz'da olağan kongre yapılması talebiyle ilgili başvuru yapıldığı aktarılan açıklamada, "Başvuruya ilişkin valiliğimiz tarafından gerçekleştirilen bir işlem (izin verme ya da vermeme gibi) bulunmamaktadır. Bir siyasi partinin belediyeye ait salonu kiralama işlemiyle valiliğimizin hiçbir şekilde ilgisi yoktur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

