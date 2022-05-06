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Ümit Özdağ - Süleyman Soylu gerilimine Özdağ'ın eski partisi İYİ Parti de katıldı! 'Korkmuş ve incinmiş...'

06.05.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gerilim devam ederken İYİ Parti'den dikkat çeken bir yorum geldi. Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından bir tweet atarak 'Senaryosu kötü yazılmış bir tiyatroyu izliyoruz' dedi. Ümit Özdağ'ın yanıtı da sert oldu.

Ümit Özdağ - Süleyman Soylu gerilimine Özdağ'ın eski partisi İYİ Parti de katıldı! 'Korkmuş ve incinmiş...'

Mülteci konusundaki çıkışlarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a dün katıldığı canlı yayında 'Hayvandan aşağıda bir adam' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmen karşıtı propagandaların büyükelçiliklerde yapıldığını belirtti. Soylu ayrıca Ümit Özdağ'ı istihbarat elemeni olmakla suçladı.

İYİ PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM! 'TİYATROYA PİYON...'

İYİ Parti Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Senaryosu kötü yazılmış bir tiyatroyu hep birlikte izliyoruz. Hayırlısı bakalım.' dedi. Ümit Özdağ'ın yanıtı ise sert oldu.

Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasında 'Soros çocuğu' tartışması

ÖZDAĞ'DAN CEVAP: 'HALAN SAYESİNDE VEKİL OLDUN'

Ümit Özdağ, Dikbayır'ın tweetini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: 'Ümit Dikbayır, milletvekili olmadan önce taşıdığın gaz tüpleri senden akıllıdır. Halan sayesinde milletvekili oldun. Çok konuşma zeka ve kültür seviyen ortaya çıkmasın. Sayın Akşener, alın şu adamın elinden telefonu zeka seviyesi sır olarak kalsın.'

ümit dikbayır

Ümit Dikbayır da bu paylaşımı alıntılayarak, 'Zavallı. Ayna tutulmasından korkmuş ve incinmiş.' dedi.

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