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Ümit Özdağ: Suriyelilerin varlığı ekonomik şartları ağırlaştırıyor

14.02.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyelilerin varlığının Türkiye'nin ekonomik şartlarını ağırlaştırdığını savundu.

Ümit Özdağ: Suriyelilerin varlığı ekonomik şartları ağırlaştırıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da partililerle buluştu. Özdağ, bir restoranda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Suriyelilerin varlığının ülkenin ekonomik şartlarını ağırlaştırdığını savundu.

"DAHA BÜYÜK FELAKETLER KAÇINILMAZ"

Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa'nın Suriyeli sığınmacıların en yoğun olduğu illerin başında geldiğini belirten Özdağ, şöyle devam etti:

"Bu illerimizde kayıtlı ve kayıtsız 3 milyondan fazla Suriyeli yaşıyor. Ekonomik kriz de sığınmacıların varlığıyla daha da ağırlaşıyor. Bu insanlar ülkelerine dönmeden Türkiye'nin ekonomik krizini aşması mümkün olmadığı gibi daha da büyük felaketler ülkemizin başına kaçınılmaz olarak gelecek."

Özdağ, Suriyelileri ülkelerine göndermekle ilgili projelerini vatandaşlara anlatmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA


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Ümit Özdağ Zafer Partisi

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