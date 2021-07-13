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Üniversitelere gönderildi! YÖK'ten yüz yüze eğitim kararı

13.07.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi.

Üniversitelere gönderildi! YÖK'ten yüz yüze eğitim kararı

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 7 Temmuz 2021 tarihli toplantısında üniversitelerdeki yaz okulu eğitimini ele aldı ve yaz okullarında uzaktan öğretim yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar verdi.

ÜNİVERSİTELERE BİLDİRİLDİ

Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine bugün toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan yeni karar, üniversitelere yazı ile bildirildi.

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YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak.

YAZ OKULLARI BU YAZ UZAKTAN YAPILACAK

Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.

Kaynak: AA

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