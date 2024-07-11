HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ünlü deprem Bilimci Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti

Ünlü deprem Bilimci Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti

11.07.2024 12:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışmalarıyla Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi eski Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti.

Ünlü deprem Bilimci Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti

Türkiye'de deprem araştırmalarına önemli katkılarda bulunan Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti.

1984'te Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Sismoloji Laboratuvarı'nda Jeofizikçi olarak görevine başlayan Kalafat, aynı bölümde laboratuvar şefi olarak 2004'e kadar görev yaptı. Ardından Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü olan Doç. Dr. Doğan Kalafat, 2015'e kadar bu görevini sürdürdü. Doç. Dr. Kalafat 2015'te başladığı KRDAE Bölgesel Deprem Tsunami İzleme Merkezi (BDTİM) müdürlüğü görevine Haziran 2024'e kadar devam etti.

thumbs_b_c_1dc708a69e9774fbc8913f010f23f754

FAYLARIN ARAŞTIRILMASINA ÖNCÜLÜK ETTİ

Bugüne kadar Türkiye'de gözlemsel ve aletsel sismoloji, deprem izlemeleri ve deprem istasyonları şebekesinin gelişimine büyük katkıda bulunan Doç. Dr. Doğan Kalafat, Türkiye'de uydu sistemleriyle ilk geniş bant sismik istasyonların kurulumu ve fayların araştırılmasına öncülük etti. Uzmanlık alanları olan faylardaki aktiviteler ve deprem oluş düzenleri, yerkabuğu yapısının araştırılması, deprem kataloğu çalışmaları, fay düzlemi çalışmaları ve saha gözlemleri konularında dikkat çeken projeleri hayata geçirdi.

Kalafat için yarın (12 Temmuz) saat 10:30'da Kandilli Kampüsü'nde yer alan Fatin Gökmen Konferans Salonu’nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Doç. Dr. Doğan Kalafat, Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express
Buzulların çekildi! 22 yıl cesedi bulundu!Buzulların çekildi! 22 yıl cesedi bulundu!
Anahtar Kelimeler:
deprem
En Çok Okunan Haberler
İkinci elde 'sıfır' etkisi sona erdi, tablo terse döndü: "Fiyatlar yüzde 20 artabilir"

İkinci elde 'sıfır' etkisi sona erdi, tablo terse döndü: "Fiyatlar yüzde 20 artabilir"

Türkiye nüfusu son 3 yılda yaşlandı

Türkiye nüfusu son 3 yılda yaşlandı

Antalya'da kan donduran olay: Bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğdu!

Antalya'da kan donduran olay: Bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğdu!

Türkiye hedefine ulaştı, ittifak takdir etti

Türkiye hedefine ulaştı, ittifak takdir etti

Dünya liderleri gözünü alamadı: Başbakandan sıra dışı tercih

Dünya liderleri gözünü alamadı: Başbakandan sıra dışı tercih

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.