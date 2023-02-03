Ünlü estetik cerrahı hayatını kabusa çevirdi! Belçika'dan İstanbul'a geldi, ölümden döndü

29 yaşındaki Suzan K., liposuction (yağ aldırma) ameliyatı için Belçika'dan Türkiye'ye geldi. Ameliyat için ünlü estetik cerrahi doktoru Onur S. ile anlaşan kadının hayatı, ameliyat sonrası kabusa dönüştü. Ameliyat sonrası şiddetli ağrılar, oturmakta ve nefes almakta zorlanma ile göğüs ve karın bölgesinde kanamalar yaşayan kadın ölümden döndü. Belçika'da iki ay süreyle yoğun bakımda tedavi altına alınan ve sonrasında yataktan kalkamayan kadın, doktorun alkollü bir şekilde ameliyatı gerçekleştirerek hatalı işlemler yaptığını ileri sürdü ve şikayetçi oldu.

AMELİYAT SONRASI ŞİDDETLİ AĞRILAR YAŞAMAYA BAŞLADI

Belçika'da yaşayan Suzan K, aşırı kiloları nedeniyle liposuction (yağ aldırma) ameliyatı olmak istiyordu. Türk vatandaşı olan 29 yaşındaki genç kadın, ameliyat için yaptığı araştırma sonrası Etiler'de bulunan ünlü bir klinikle iletişime geçti.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre genç kız ameliyat için gerekli ücretle anlaştıktan sonra ünlü Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Onur S. tarafından ameliyat edilmeyi kabul etti ve geçtiğimiz yıl 12 Ocak günü Türkiye'ye teyzesi ile birlikte geldi.

Ameliyat için kliniğin anlaşması bulunan özel bir hastaneye yatırılan genç kadın, sabah saatlerinde olması gereken ameliyat öğleden sonraya kaldı. Çünkü iddiaya göre ameliyatı gerçekleştirecek doktor Onur S, doktorun alkollü olduğu gerekçesiyle ameliyatı ertelenmişti.

Bu nedenle sabahın erken saatlerinde gerçekleşmesi beklenen ameliyat öğleden sonra 15.00 sıralarında yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyat sonrası şiddetli ağrı yaşamaya başlayan Suzan K., bu durumun normal olduğu cevabıyla karşı karşıya kaldı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Hastanede iki gün boyunca tedavi altında kalan genç kadın, vücudundaki dikişlerin iyileştikten sonra vücudunun eskisinden daha iyi olacağı vadedilerek taburcu edildi.

Oturmakta ve nefes almakta zorlanan Suzan K. ertesi gün Belçika'ya döndü. Fakat yine iddiaya göre şiddetli ağrılar yaşamaya devam etti, göğüs ve karın bölgesinde meydana gelen kanamalar nedeniyle zor günler geçirdi.

Doktora bu durumu sorduğunda ise normal olduğunu ve iltihapların zamanla geçeceği yanıtını aldı.

Belçika'da bir hastaneye başvuran Suzan K.'nin gerçekleştirilen ameliyatta yaşanan iltihaplanma ve bakteri nedeniyle de yeniden ameliyat edildi.

İKİ AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Belçika'daki ameliyat sonrası iki ay süreyle yoğun bakımda tedavi altına alınan ve sonrasında yataktan kalkamayan genç kadın bu nedenle çalıştığı iş yerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Belçika'daki doktorların belirtmesi sonrası hatalı dikim ve kesim işlemleri nedeniyle vücudunda hasar oluştuğunu öğrenen Suzan K., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ameliyatına alkollü girerek, hatalı işlemler yapan Dr. Onur S.'nin kendisini ölümle burun buruna getirdiğini iddia eden genç kadın, tedavisi mümkün olmayan vücudunda kalıcı izler oluştuğunu gösterir tedavi belgelerini dosyaya sundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

