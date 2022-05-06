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Ünlü isim devlet kanalında tehditler savurdu dünya şok içinde izledi! 'Kısırlaştırılacaksınız...'

06.05.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken barış ümitleri her geçen gün daha da azalıyor. Vladimir Putin yanlısı film yapımcısı Karen Shakhnazarov, Z harfine muhalif olanlar için korkunç ifadeler kullandı. Rus televizyon kanalına konuşan yapımcı, 'Merhamet etmeyeceğiz, kısırlaştırılacaksınız.' dedi.

Ünlü isim devlet kanalında tehditler savurdu dünya şok içinde izledi! 'Kısırlaştırılacaksınız...'

Vladimir Putin yanlısı film yapımcısı Karen Shakhnazarov, söyledikleri ile dehşete düşürdü. Shakhnazarov'un hedefinde Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkanlar vardı. Rus yapımcı, işgale muhalefet figürlerin sert cezalarla karşı karşıya kalacağı konusunu açtı ancak söylediklerinin arasında yer alan 'toplama kampları ve kısırlaştırma' gibi tehditler, duyan herkese "yok artık" dedirtti...

FİLM YAPIMCISINDAN 'TOPLAMA KAMPLARI VE KISIRLAŞTIRMA' TEHDİDİ

Rusya'nın işgalinin sembolü Z harfi olmuştu. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Devlet destekli Mosfilm film stüdyosunun başındaki ünlü film yapımcısı Karen Shakhnazarov, televizyon ekranlarında Rusya'nın işgalinin sembolü olan 'Z harfine karşı çıkanların 'acımasızlıkla' karşı karşıya kalacağını söyledi.

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Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkanların 'toplama kampları ve kısırlaştırma' dahil olmak üzere sert cezalarla karşı karşıya kalacağı konusunda da uyardı.

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Shakhnazarov'un devlete ait Rus televizyon kanalı Russia'ya yaptığı açıklamalar herkesin tepkisini çekti. Shakhnazarov, "Z harfinin muhalifleri, merhamet edeceğimize güveniyorlarsa, hayır, onlara merhamet olmayacağını anlamalılar. Her şey çok ciddileşti. Bu durum, toplama kampları, yeniden eğitim ve kısırlaştırma demektir." diyerek infial yaratan sözler sarf etti.

PUTİN DE BENZER BİR TONDA SESLENMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yakın zamanda Shakhnazarov'unkine benzer bir tonda muhalefet figürlerini Batı'nın emriyle ülkeyi zayıflatmaya çalışan 'hainlere' benzetmişti.

Shakhnazarov daha sonra yorumlarının bağlamdan çıkarıldığını öne sürdü. Ancak daha fazlası gelmedi. Yaşananlar dehşete düşüren bir olay olarak hafızalara kazındı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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