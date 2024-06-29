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  4. Ünlü oyuncu Yusuf Atala'da tutuklanmıştı! 'Devre mülk' dolandırıcılığından daha önce görülmemiş detay! 5 bin yılda 1 gün tatil

Ünlü oyuncu Yusuf Atala'da tutuklanmıştı! 'Devre mülk' dolandırıcılığından daha önce görülmemiş detay! 5 bin yılda 1 gün tatil

29.06.2024 13:01
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Yalova'da devre mülk adı altında binlerce insanı dolandıran çeteyle ilgili ortaya çok konuşulacak detaylar çıktı. Operasyonda ünlü oyuncu Yusuf Atala'nın da tutuklanması davayı daha dikkat çekici hale getirdi. Yapılan hesaplarda mağdurların 5 bin yılda sadece 1 gün tatil yapabilecekleri ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Yusuf Atala'da tutuklanmıştı! 'Devre mülk' dolandırıcılığından daha önce görülmemiş detay! 5 bin yılda 1 gün tatil

Yalova'da, otellerinde, devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi özel eğitim alan kişilerle ikna edip sözleşme imzalatarak 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda tutuklananların sayısı 14'e yükseldi. Soruşturma kapsamında, mağdur olan her bir kişinin 5 bin yılda sadece 1 gün tatil yapabileceği hesaplanırken, suç örgütünden ayrılarak bir başka suç örgütü kuran kişilerin de kimlik ve telefon bilgilerini alarak vatandaşları arayıp, 'Sizi dolandırdılar. Biz mağduriyetinizi gidereceğiz" diyerek dolandıkları ortaya çıktı. Mağdurların şikayeti üzerine, Yalova Adliyesi’nde ilk kez Tüketici Mahkemesi açıldığı, bu mahkemenin yetersiz kalması sonucu mahkeme sayısının artırılması talep edildi.

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AKILALMAZ YÖNTEMLER

Yapılan ihbarları değerlendiren Yalova Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izin sonrası, Termal ilçesinde bulunan turistik bir otel ve tesislerinin, iletişime geçtikleri kişileri buraya, ücretsiz tatil vaadiyle davet edip kendilerini özel eğitim almış kişiler ile ikna ederek, psikolojik baskı da uygulayıp, devre mülk hissesi satma vaadiyle sözleşme imzalatıp dolandırdığını tespit etti.

ARALARINDA ÜNLÜ OYUNCU DA VAR

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası 10 Haziran günü, 30 şüphelinin yakalanması için Yalova Merkezli, İstanbul, Aydın, Adana ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 29 kişi gözaltına alındı. Sorgularından sonra adliyeye çıkartılan şüphelilerden, çıkar amaçlı suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Orhan Karaderili, eşi Elvan Karaderili ve şirketin CEO'su Tevfik Murat Talas ve reklamlarda oyuncu olarak rol alan oyuncu Yusuf Atala'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 16 kişi adli kontrol ,2 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı. Gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise gözaltına alınan 10 kişiden 3’ü tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Daha önce yapılan şikayetlerde takipsizlik kararı verilen suç duyurularının tekrar incelendiği soruşturmada ilginç bilgilere ulaşıldı. Şüphelilerin, devre mülk ve ucuz tatil için tesislerinde ağırladıkları kişileri, özel eğitim alan kişiler tarafından ikna edip sözleşme imzalatıldığı belirlendi. Bu zamana kadar aralarında hakimler, savcılar, üst düzey bürokratların da bulunduğu en az 36 bin kişiden 10 milyar liralık haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

5 BİN YILDA SADECE 1 GÜN TATİL

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa sürdürdüğü soruşturmada, devre mülk alıp ucuz tatil yapma hayaliyle dolandırılan kişilerin ancak 5 bin yılda sadece 1 gün tatil yapabilecekleri hesaplandı. Dolandırıcıların elde ettikleri paraları aktardıkları başka şirketler ve kişilerin hesap hareketleri de özel olarak inceleniyor. Bu kişilerin hesaplarına el konulup şirketlerine ise kayyum atanması için başvuruda bulunuldu.

'DOLANDIRILDINIZ' DİYEREK BİR KEZ DAHA DOLANDIRDILAR

Bu arada, soruşturma kapsamında oluşturulan suç örgütünden ayrılırken dolandırılan kişilerin cep telefonu ve kimlik bilgilerini alan kişilerin, mağdur olanları teker teker arayıp, 'Sizi dolandırdılar. Biz biliyoruz. Yaşadıklarınızın farkındayız. Paranızı fazlasıyla alıp size vereceğiz" diyerek bu kişilerden para alıp dolandırdıkları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Yalova polisinin bu kişileri de gözaltına aldığı belirtildi.

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ŞİKAYETLER ÜZERİNE KURULAN TÜKETİCİ MAHKEMESİ İHTİYACA CEVAP VEREMİYOR

Yalova'da, fazla şikayet olmadığı için dolandırıcılıkla ilgili davaların bakıldığı Hukuk Mahkemesi, devre mülk ve ucuz tatil olayı sonrası şikayetlerin artması üzerine ihtiyaca cevap veremeyince adliyeye ilk kez Tüketici Mahkemesi kuruldu. Artan başvurular sonrası Tüketici Mahkeme'de yetersiz kalınca yeni Tüketici Mahkemelerinin açılması için talepte bulunulduğu öğrenildi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Yalova
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