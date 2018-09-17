AMMAN (AA) - Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, Filistinli mevkidaşı Rami el-Hamdallah ile Kudüs meselesi ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) yaşadığı krizi görüştü.
Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Rezzaz, resmi ziyaret için bugün ülkeye gelen Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ile başkent Amman'da görüştü.
Ülkesinin Filistin konusundaki sabit tutumuna vurgu yapan Rezzaz, "İki devletli çözüm, İsrail işgalinin sona ermesi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ilkesine dayalı bu tutum değişmedi, değişmeyecek de." ifadesini kullandı.
Kral Abdullah liderliğindeki Ürdün'ün Filistin meselesi, Kudüs ve UNRWA meselelerindeki pozisyonunun açık ve değişmez olduğunu, Filistin'in tutumuyla da uyum içinde bulunduğunu kaydeden Rezzaz, "Ürdün diplomasisinin, Filistin'i geçmişte ve halihazırda bölgesel ve uluslararası önceliklerin başına koyduğunu" vurguladı.
Rezzaz, "Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yönlendirmeleriyle gerçekleşen bu tür üst düzey görüşmelerin" siyaset, ekonomi ve toplumsal konularda iki ülke arasındaki koordinasyonun devamlılığı açısından önemli olduğunu dile getirdi.
Filistin Başbakanı Hamdallah da ABD'nin İsrail-Filistin sorununa çözüm amaçlı planladığı "Yüzyılın Anlaşması" projesine karşı Ürdün'ün tavrından, Kudüs ve mülteciler konusundaki sabit tutumundan, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için verdiği destekten ve "Filistinlilerin kabul etmeyeceğini Ürdün'ün de kabul etmeyeceği" vurgusundan övgüyle söz etti.
Hamdallah görüşmede ayrıca Rezzaz'a Ürdün-Filistin Yüksek Komitesi 6. toplantısının gelecek yıl Filistin'de yapılması davetinde bulundu.
İkili görüşmede tüm bunların yanı sıra eğitim, sağlık, ekonomi ve tarım alanlarında Ürdün-Filistin iş birliğinin güçlendirilmesi konusu ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Görüşme kapsamında taraflar, iki ülke arasında lojistik bölge kurulması, Tarımsal Pazarlama Şirketi ile Hac ve Umre Şirketi inşası, Ürdün'den elektrik miktarı ile sanayi bölgelerinde ortak yatırımların artırılması konularında anlaştı.
Filistin Başbakanı Hamdallah, resmi ziyaret için bugün Ürdün'e gelmiş, ziyaret süresi ise açıklanmamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.
UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.
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