AMMAN (AA) - Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, Filistinli mevkidaşı Rami el-Hamdallah ile Kudüs meselesi ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) yaşadığı krizi görüştü.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Rezzaz, resmi ziyaret için bugün ülkeye gelen Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ile başkent Amman'da görüştü.

Ülkesinin Filistin konusundaki sabit tutumuna vurgu yapan Rezzaz, "İki devletli çözüm, İsrail işgalinin sona ermesi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ilkesine dayalı bu tutum değişmedi, değişmeyecek de." ifadesini kullandı.

Kral Abdullah liderliğindeki Ürdün'ün Filistin meselesi, Kudüs ve UNRWA meselelerindeki pozisyonunun açık ve değişmez olduğunu, Filistin'in tutumuyla da uyum içinde bulunduğunu kaydeden Rezzaz, "Ürdün diplomasisinin, Filistin'i geçmişte ve halihazırda bölgesel ve uluslararası önceliklerin başına koyduğunu" vurguladı.

Rezzaz, "Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yönlendirmeleriyle gerçekleşen bu tür üst düzey görüşmelerin" siyaset, ekonomi ve toplumsal konularda iki ülke arasındaki koordinasyonun devamlılığı açısından önemli olduğunu dile getirdi.