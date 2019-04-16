Ürdün'de Kral Abdullah'ın Kudüs siyasetine destek gösterileri

AMMAN (AA) - Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın Kudüs tutumuna yönelik destek gösterileri devam ediyor.

Ülkedeki İslami hareketlerin "Kral'a destek" çağrısıyla mart ayının sonunda başkent Amman'da başlayan gösteriler günaşırı düzenleniyor.

Zerka, İrbid ve Mafrak kentlerinde yapılan gösterilerde, Ürdün Kralı Abdullah'ın, Kudüs siyasetine destek sloganları atılarak, Ürdün Haşimi Krallığı'nın "Kudüs ve İslami emanetler üzerindeki koruyucu sıfatına" vurgu yapıldı.

Öte yandan Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdünlülerin her zaman Kral'ın yanında yer aldığını savundu.

ABD'nin Ürdün'e "Yüzyılın Anlaşmasını" kabul etmesi yönünde baskı yaptığı iddialarına da değinen Guneymat, "Kral Abdullah Kudüs'ün, bunun yanı sıra alternatif vatan fikrinin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Ürdünlüler de bunu destekliyor." dedi.

Ürdün ve Filistin'in tüm planların ötesinde bir bağının olduğunu dile getiren Guneymat, şunları söyledi:

"Filistin meselesinin çözümünde Arap Barış Girişimi'ni esas alan ve 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören tutumumuz sabit."