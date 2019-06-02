Ürdün'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Aksa'ya düzenlenen baskını kınayan Ebu Basal, "İsrail'in bu sabah yürüttüğü provokatif eylemler, dünyadaki tüm yasa, ilke ve normlara göre kabul edilemezdir." ifadelerini kullandı.

Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal da "İsrail işgalini sona erdirmek ve Mescid-i Aksa'yı İsrail'in zulmünden kurtarmak tüm Müslümanların hedefidir." dedi.

Açıklamada, "sorumsuzca ve kabul edilemez olan bu tür provokasyonların derhal durdurulması" çağrısı yapıldı.

İsrail'in kışkırtıcı ve kabul edilemez uygulamalarının sonuçları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bu uygulamaların devam etmesi durumunda bölgenin güvenliğini tehdit edecek yeni bir şiddet sarmalına sürükleneceği uyarısı yapıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskın şiddetle kınanarak, "şiddetin devam etmesi bölgenin güvenliğini tehdit eder." ifadelerine yer verildi.

Ebu Basal, İsrail'in yalnızca Müslümanlara ait olan, hiç kimsenin bölüşemeyeceği ve paylaşamayacağı "Mescid-i Aksa'ya müdahale etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail polisi sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Aralarında aşırı sağcı eski milletvekili Haham Yehuda Glick'in de olduğu yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemiş, Yahudilere tekbir getirerek tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi darp etmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’e baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının bin 179 olduğunu, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın hürmetini kasten ve alenen ihlal ettiğini belirtmişti.

Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail, 2 Haziran 1981'de uluslararası hukuku hiçe sayarak burayı ilhak etti. İsrailli Yahudiler bundan tam 52 yıl önce bugün gerçekleşen işgale "Kudüs'ün birleştirmesi ismini" vererek bunu çeşitli taşkınlıklarla kutluyor.

