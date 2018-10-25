Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Tekstil atıklarının işlendiği geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre Uşak-Denizli karayolundaki Çanlı Tabakhane Sitesi'nde Emin Sayın'a ait fabrikada yangın çıktı.
Tekstil atıklarının geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada kısa sürede büyüyen yangına Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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