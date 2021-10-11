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USS Kidd gemisinin Facebook hesabında Age of Empires oynandı! Peki sebebi neydi?

11.10.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Donanması'na ait USS Kidd isimli geminin Facebook sayfasında Age of Empires oyunu için canlı yayınlar yapıldı. Facebook sayfasına bir siber saldırı olduğu düşünülse de gerçek çok farklı çıktı.

USS Kidd gemisinin Facebook hesabında Age of Empires oynandı! Peki sebebi neydi?

Bu hafta başında gizemli biri, ABD Donanması'na ait USS Kidd isimli geminin Facebook sayfasında Age of Empires oyununa yönelik canlı yayınlar yapmaya başladı. İlginç ve komik bir şekilde bu tarz yayınların başlamasıyla sayfada bir sorun olduğu fark edildi.

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DONANMA SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Donanma sözcüsü konu hakkında, "USS Kidd'in (DDG 100) resmi Facebook sayfası saldırıya uğradı. Şu anda sorunu çözmek için Facebook teknik destek ekibiyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Ancak sonunda durumun tam olarak böyle olmadığı ortaya çıktı.

Geminin resmi Facebook sayfasında 3 Ekim akşamı başlayan Age of Empires yayınlarında ise "Hahahahaha", "hi everyone", "hi guys" ve "ffffffff" gibi alay eder gibi görünen başlıklar kullanıldı.

ABD donanması gemisi

Donanma sonunda hesabın kontrolünü yeniden ele geçirdi ve söz konusu tüm videolar silindi. Sayfa eskisi gibi olsa da skandalın görüntüleri çoktan yakalandı.

Asıl soru ise yayıncı, donanmaya ait resmi bir Facebook sayfasını nasıl ele geçirebildi?

İŞTE İLGİNÇ NEDENİ

Bu soru, nihayet yanıtlandı.

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Donanma, her şeyin nedeninin Age of Empires oynamadan önce USS Kidd'in resmi hesabından kişisel hesabına geçmeyi unutan bir sosyal medya yöneticisi olduğunu söyledi.

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facebook
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