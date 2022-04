Uyurken göz altı problemlerinizden kurtulabilirsiniz

Göz altı sorunları herkesin yaşadığı ortak sorunlar arasında yer alıyor. Genetik faktörler, stres, uykusuzluk, yorgunluk, yaşlanma, sigara ve alkol kullanımı, az su içmek, aşırı tuz tüketimi, kansızlık gibi hastalıklar göz altı problemlerine neden oluyor. Göz altı morluklarını ve göz altı şişkinliklerini çözmek için ilk olarak hayat alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. Daha sağlıklı bir yaşam istediğiniz göz altlarına sahip olmanızı sağlayabilir. Ayrıca uykunuzda yapacağınız doğru bakımlar ile göz altı problemlerinizden kurtulabilirsiniz.

GÖZ ALTI PROBLEMLERİ İÇİN YAPILACAKLAR

SOĞUK KOMPRES

Uzmanlar göz altı problemleri için problemleri bölgeye soğuk kompres yapılmasını öneriyorlar. İsterseniz akşamdan buzdolabına koyacağınız iki kaşık ile sabah göz altlarınıza soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Buz küpleri de soğuk kompresler için doğru bir tercih olacaktır.

SALATALIK

Gözün altındaki koyu halkaları ve şişkinlikleri önlemek için salatalıktan yardım alabilirsiniz. Salatalığın içerisinde bulunan C vitamini, ve folik asit göz altlarınıza iyi gelecektir. Soğuk salatalığı dilimleyip gözünüzün üzerine koyabilirsiniz veya salatalığın suyunu çıkartıp buzlukta dondurarak sabahları hem salatalık bakımı hem de soğuk kompres yapabilirsiniz.

YÜKSEK YASTIKTA UYUMAK

Uyku düzeninizi ve şeklinizi değiştirmek göz altı problemleriniz için en etkili yöntem olacaktır. Düzenli bir uyku uyuyarak yorgun görünümden uzaklaşabilirsiniz. Göz altı problemleriniz için yastık seçiminizde yüksek yastıkları tercih etmelisiniz.

UYURKEN C VİTAMİNİ KULLANIMI

C vitamini göz altı problemleriniz için oldukça önemlidir. C vitamini içeren serumları uyumadan önce uygulamanız uyurken cildinizin ürünü iyice emmesini sağlayacaktır. Gün içerisinde ise C vitamini maskelerini kullanabilirsiniz. Fakat C vitamini serumlarını ve maskelerini kullandıktan sonra cildinizde leke olmaması adına güneş kremi adımını atlamamanız gerekmektedir.