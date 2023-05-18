Uzak durmanız gereken 5 giyim hatası! Yaşlı görünmenize sebep oluyor

Kimse olduğundan daha yaşlı görünmek istemez. Fakat elimizde olan etkenleri değiştirmediğimiz müddetçe daha yaşlı görünüyor olabiliriz. Dolabımızda yapacağımız ufak değişikler genç ve dinamik görünmemizi sağlayabilir. Stilistler yaşlı gözükmeye sebep olan giyim hatalarını açıkladı.

UZAK DURMANIZ GEREKEN PARÇALAR

KAPRİ PANTOLON

Amacımız daha yaşlı görünmek değilse “ne giyilmemeli” listesinde kapri pantolonlar çok önemli bir yer tutuyor. Sadece bu giysi özellikle olgun bayanlar tarafından sevildiği için değil, aynı zamanda boyu ne olursa olsun kimseye yakışmadığı için ve daha kısa bacaklı olanların boyunu daha da kısalttığı için bu pantolonlardan uzak durmak gerekiyor.

ÇOK FAZLA AKSESUAR

Coco Chanel'in ünlü sözünü biliyorsanız, kesinlikle gereksiz bir şeye sahip olmayacaksınız : "Evden çıkmadan önce aynaya bakın ve bir aksesuarı çıkarın." Gerçek şu ki, çok fazla aksesuar takmak sizi kesinlikle yaşlandırabilir. Bu yüzden küpe, kolye ve bileziğin aynı anda setinizin bir parçası olmasına gerek yok. Birçok kadın bohem estetiği sever ve bunu ifade etmenin en iyi yolunun mümkün olduğu kadar çok giyinmek olduğunu düşünür. Kişinin kendini nasıl ve ne şekilde rahat hissettiği elbette ki kişisel zevk meselesidir, bu nedenle aksesuar olsun ya da olmasın kendine güvendiği parçaları giyilmesi önemlidir.

YANLIŞ RENK TAYTLAR

Yaşınızdan daha yaşlı görünmek istemiyorsanız kahverengi veya bej tonlarına dikkat edin. Ancak siyah tayt giymekten çekinmeyin çünkü siyah ayakkabılarla eşleştirildiklerinde bile boyunuzu uzatırlar.

FULL BÜYÜK BEDEN ÜRÜNLER

Şimdilerde bol şeyler çok moda. İnanılmaz rahat parçalar oldukları için bunları giymek konforlu olsa da kötü kombinlendiklerinde bizim avantajlı yönümüzü göstermiyorlar. Giyinme sorunu yaşamamak için aynı anda bol bir üst, ceket ya da bol paça pantolonlar için ceket tercih etmeyin.

YANLIŞ SEÇİLMİŞ SÜTYEN

Yaşımız ne olursa olsun, üzerimize tam oturmayan bir sütyen bizi daha yaşlı ve daha az çekici gösterir. Göğüslerimiz de yaşlandıkça değişmeye başlar. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza göre doğru sutyen boyutunu seçmek her zaman çok önemlidir.



