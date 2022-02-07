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  4. Uzman çavuş dehşeti! Ağır yaralı halde 5 kat sürünerek aşağı indi

Uzman çavuş dehşeti! Ağır yaralı halde 5 kat sürünerek aşağı indi

07.02.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kan donduran bir olay yaşandı. Uzman çavuş Ogün K. (24) tarafından vurulan Özkan Bolat (35), ağır yaralı halde 5 kat merdivenlerden sürünerek aşağı indi. Apartaman sakinlerinin haber vermesi üzerine Bolat hastaneye kaldırıldı. İşte olayın detayları!

Uzman çavuş dehşeti! Ağır yaralı halde 5 kat sürünerek aşağı indi

Edinilen bilgiye göre dehşete düşüren olay Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzman çavuş Ogün K. (24) mahalledeki bir apartmanın 8. katına çıktı. Uzman çavuş burada tartıştığı Özkan Bolat’ı (35) kasığından vurup olay yerinden kaçtı. Yaralı ise kanlar içinde 3. kata kadar sürünerek merdivenlerden aşağı indi. Bu sırada durumu fark eden apartman sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri de zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede Sarıçam ilçesinde yakalanan zanlı sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Bu arada, Özkan Bolat’ın ise otomobilinin apartmanın önünde kaldığı, iki tarafında olayın meydana geldiği apartmanda ikamet etmediği öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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