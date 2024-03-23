Uzman isim uyardı: Gizli kanserin en yaygın 3 belirtisi! Biri bile varsa hastaneye koşun

Kanseri erken yakalamak çoğu zaman ciddi hastalığın tedavisinin daha kolay olduğu anlamına gelir. Ancak hızlı tanıya giden yolu açmak için semptom farkındalığının ön planda ve merkezde olması gerekir. Neyse ki, bir doktor böbrek kanserinin en yaygın üç işaretini özetledi.

Express'te yer alan habere göre, Birleşik Krallık'ta yaşayan Dr. James O'Donovan, böbrek kanseri teşhisi konan çoğu insanda herhangi bir belirti bulunmadığını ancak yine de neye bakılacağını bilmenin önemli olduğu konusunda uyardı.

1) İDRARDA KAN

Dr O'Donovan'a göre, tuvalete çıktıktan sonra tuvalette kan görülmesi böbrek kanserinin en yaygın belirtisidir.

Bu işaret aynı zamanda enfeksiyon, prostatın büyümesi ve böbrek taşları gibi başka şeyler tarafından da tetiklenebilse de, idrarınızda kan görürseniz her zaman doktorunuza görünmeniz önemlidir.

Dr O'Donovan, “Artık kanın her zaman orada olması gerekmiyor, gelip gidebilir. Bazen kan çıplak gözle görülemez. Ancak doktorunuz bunu kontrol etmek için basit bir idrar çubuğu testi yapabilir." dedi.

2) BÖBREK BÖLGESİNDE ŞİŞLİK VEYA KİTLE

Doktora görünmenizi gerektiren bir işaret de böbrek bölgenizde şişlik veya kitle şeklinde ortaya çıkabilir.

Doktor, "Böbrek kanserlerinin çoğu sizin veya doktorunuzun hissedemeyeceği kadar küçüktür, ancak doktorunuz kanseri kontrol etmek için ultrason taraması gibi bir tarama ayarlayabilir." ifadelerine yer verdi.

3) KABURGALARLA KALÇA ARASINDAKİ BÖLGEDE AĞRI

Böbrek kanserinin son önemli belirtisi, kaburgalarınız ile kalçanız arasındaki, yan bölge adı verilen taraftaki ağrıdır.

Dr O'Donovan konuya dair, “Ağrı aynı zamanda sırtınızın alt kısmına da yayılabilir. Ancak ağrınızın olması mutlaka böbrek kanseri olduğunuz anlamına gelmez. Bu bölgelerdeki ağrı, enfeksiyon veya genellikle böbrek taşları gibi başka nedenlerden de kaynaklanabilir. Ama mutlaka bir doktora görünmelisiniz." dedi.

Doktor, bu üç önemli işaretin yanı sıra aşağıdaki potansiyel böbrek kanseri belirtilerine de dikkat edilmesini önerdi:

Çabalamadan kilo vermek

Yüksek ateş ve çok ağır terleme

Yorgunluk

İştah kaybı

Genel sağlık durumunun kötü olduğu hissi

Yüksek tansiyon

Anemi

Bu semptomların başka birçok durumdan kaynaklanabileceğini ancak yine de bir doktora görünmeniz gerektiğini ekleyen Dr O'Donovan, "Bu semptomları taşıyan çoğu insan kansere yakalanmaz, ancak bunlardan herhangi birine sahipseniz bir doktora görünmeniz önemlidir. Çünkü eğer kanser ise erken teşhis edilirse tedavisi çok daha kolay olacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.







