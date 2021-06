Uzmanlar anne ve babaları uyardı! Aile içindeki şiddet ilerleyen dönemlerde etkili oluyor

Psikolog Gizem Yılmaz, son dönemlerde artan şiddet olaylarına karşı açıklamalarda bulundu. Psikolog Yılmaz, ”Şiddet her geçen gün biraz daha hayatımızda. Yürüdüğümüz yolda, oturduğumuz binada, trafikte, evde, işte, basında, dizilerde kısacası artık her yerde! Nerdeyse televizyonu her açtığımızda şiddet mesajlarına maruz kalıyoruz ve bu durum zamanla duyarsızlaşmaya ve bir kesim tarafından öğrenilmeye, uygulanmaya neden oluyor. Hemen her gün bir hayvana, bir çocuğa, bir ağaca akıl almaz zararlar veren insanları duyuyoruz. Bir araştırmaya göre, 5 yaşındaki bir çocuğun her gün televizyon izlediği varsayıldığında 15 yaşına geldiğinde 18 bin cinsel taciz, saldırı, kavga ve işkence yolu öğrenmiş olacakları bildiriliyor’’ dedi.

ÇOCUKKEN ŞİDDET GÖRENLER SUÇA MEYİLLİ OLUYOR

Psikolog Gizem Yılmaz, çocukluk dönemlerinde kötü muamele gören bireylerin ileriki dönmelerde suça meyilli olduklarını belirterek, “Çocuklukta ve bebeklikte kötü muamele gören bireylerin, yetişkin hayatlarında suça meyilli oldukları bilinmektedir. Saldırganlık gösteren bireyler hayatlarının bir kısmında mağdur olan bireyler olarak karşımıza çıkıyor, şiddete maruz kalan, sevilmeyen, haksızlığa uğradığını düşünen insanlar ’kurban’ rolünden çıkıp yaşamlarının ileri zamanlarında şiddet yoluyla ‘kurban’ etmeye başlıyorlar. Dış dünyayı tehdit olarak algılamaya başlayan çocuklar büyüdüklerinde söylenen sözcükleri daha tehditkar, ayrılıkları terk edilme olarak algılayan ve hakaret sayan, kişiselleştiren ve intikam güden insanlar olarak kendini gösteriyorlar. Veya bireyler erken yaşamsal deneyimlerinden bağımsız olarak şiddeti görerek, öğrenerek pekiştiriyorlar. Literatüre bakıldığında, saldırgan davranışı şiddetle cezalandıran ailelerin çocuklarında saldırgan davranışın arttığı bilgisini görüyoruz’’ şeklinde konuştu.