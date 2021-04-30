Uzmanlar uyardı! Düzenli egzersiz, koronavirüsü ağır geçirme riskini azaltıyor

Amerika’daki Kaiser Permanente Tıp Merkezi Aile ve Spor Hekimliği Bölümü tarafından yapılan araştırma günlük hareket ve düzenli egzersizin koronavirüsü ağır geçirme riskini azalttığını ortaya çıkardı. Salgının beraberinde hareketsiz yaşamı da getirdiğine dikkat çeken İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Fikri Eralp, özellikle 65 yaş üstü için uyarılarda bulundu. Eralp, “Hareket yaşlılar için son derece önemli. Yaşlılar kas hacimlerini kaybederler. Dolayısıyla eklem hareketlerine bağlı olarak da kas kayıpları söz konusudur. Eve kapanmayla birlikte günlük aktivitelerinden mahrum kalmaları, günlük yaşam aktivitelerinden uzaklaşmış olmaları, bireylerin bu sürecini biraz daha hızlandırdı” diye konuştu. Dr. Öğr. Üyesi Ömer Fikri Eralp, tam kapanmayla birlikte hareketsizliğin daha da artacağına dikkat çekerek, “Büyük kas guruplarına yönelik egzersizler yapılmalı. Örneğin çömelip kalkmalar, uzanmalar, esnemeler; el, dirsek, omuzla ilgili egzersizler ile birlikte alt extremite kalça ve diz eklemlerini aktive ederek egzersiz planlamaları yapılabilir. Rutin ev içi işlerini bu amaçla set haline dönüştürmek gerekir” dedi.

RUTİN FAALİYETLER DEVAM ETMELİ Ev içinde yapılan rutin faaliyetlerin mutlaka devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Eralp, “Eğer bunu düzenli bir şekilde yapmazlarsa sarkopeni yani yaşlanmaya bağlı kas kayıpları oldukça yaygın olabilir. Kas hacmini kaybetmiş erişkin bireylerin özellikle olası düşmeyle ilgili bir takım kırıklara maruz kalmaları da söz konusu olabilir. Evden çıkmamalarına bağlı olarak düzenli egzersizi öneriyorum. Büyük eklem hareketleri yapılabilir” ifadelerini kullandı. “BÜYÜK KAS GRUBUNU İÇEREN EGZERSİZLER YAPILABİLİR” Hareketsiz kalmak yerine evde de olsa diz eklemi ve kalçayı içine alan bir takım egzersizler yapılabileceğini söyleyen Eralp, “Koordinasyon egzersizleri de olabilir. Uzanmalar, el becerileri anlamında küçük sinir kas koordinasyonu egzersizleri yapılabilir. Evde düzenli yapabilecekleri büyük kas gruplarını içeren egzersizler önemli” dedi. “YÜRÜMEK YETERLİ OLUR” Koronavirüsün solunum sistemi ve dolaşım sistemiyle ilgili problemler yarattığının bilindiğini, bunun engellenmesi için de egzersizlerin çok önemli olduğunu dile getiren Eralp,“Haftada 3 ya da 4 gün düzenli egzersiz yapılmalı. Erişkin bireylerin ağır performans sergilemesini beklemek doğru değil. Çömelip kalkmalar, uzanmalar, esnemeler; el, dirsek, omuz ve kalça, diz eklemlerini aktive eden egzersizler yapabilirler. Hiçbir şey yapılamıyorsa yürümeleri bile yeterli olacaktır” dedi.