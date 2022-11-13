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Uzmanlar uyarıyor! Omega 3 kaynağı körlüğe neden olabilir

13.11.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balık en sağlıklı protein kaynağı olarak görülüyor. Sonbahar ve kış aylarında balıkçı ve pazar tezgahlarından alınan çeşit çeşit balıklar her hafta sofralarda yer buluyor. Uzmanlar zengin Omega 3 kaynağı olan balıkların tehlikeleri hakkında uyarıyor.

Uzmanlar uyarıyor! Omega 3 kaynağı körlüğe neden olabilir

Hastalıklardan korunmak için akdeniz diyetiyle beslenmenin önemi vurgulanıyor. Akdeniz diyetinde üst sıralarda yer alan balıkların çok faydalı olduğu bilinse de içinde bulunan civa adı verilen zararlı bir nörotoksinin izleri sağlık için risk oluşturabiliyor. Uzmanlara göre balık yemek gözleri yorabiliyor ve akciğer, böbrek hasarlarına neden olabiliyor.

BİRÇOK SAĞLIK SORUNUNA YOL AÇABİLİYOR

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Bununla birlikte, doğal yaşam ortamları, bakteriler ve diğer işlemler tarafından metil cıvaya dönüştürülen cıva içerebilir ve bu, balıkları solungaçlarından geçerken yiyeceklerinde ve sularında bu suçluya maruz bırakır.

GÖRME KAYBINA NEDEN OLABİLİR

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Dünya Sağlık Örgütü'ne göre , "büyük bir halk sağlığı sorunu" olarak kabul edilen, suda doğal olarak bulunan cıva, akciğerleri , böbrekleri, cildi ve hatta gözlerinizi hedef alan bir dizi sağlık komplikasyonuna yol açabilir. Dr Rabia Bourkiza'ya göre, endişe verici bir şekilde, bu nörotoksin bakımından zengin balıkları tüketmek görme kaybına bile yol açabilir.

BAŞLANGIÇTA RENK GÖRME BOZUKLUĞU İLE ORTAYA ÇIKIYOR

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Dr Bourkiza şunları söyledi: "Yüksek seviyelerde cıva, başlangıçta renk görme bozukluğu ile kendini gösteren optik nöropatiye neden olabilir. Bunu çevresel görme kaybı ve ardından nihayetinde daha şiddetli, merkezi görme kaybı takip ediyor. Cıva, genellikle kirli sularda yakalanan bazı balıklarda bulunur."

TOKSİK ETKİLER ÜZERİNE UYARIYORLAR

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Medical Science Monitor dergisinde yayınlanan araştırma olarak sadece Dr Bourkiza'nın sözünü almak zorunda değilsiniz , ayrıca cıvanın görme üzerindeki “toksik etkileri” konusunda uyarıda bulunuyor. Çalışma ayrıca zararlı elemente kronik maruz kalmanın “periferik görme kaybı” ve ardından “daha şiddetli merkezi görme kaybı ” ile sonuçlanabileceğini vurguladı.

UYKUSUZLUĞA YOL AÇIYOR

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Araştırmacılar, karşılaştırma için düzenli olarak nörotoksine maruz kalan 31 pil fabrikası işçisine ve 15 sağlıklı fabrika dışı çalışana baktı. Deneklerin kan örnekleri vücutlarındaki cıva seviyelerini belirleyebildi. Uykusuzluktan yorgunluğa kadar cıva, katılımcılarda çeşitli sağlık sorunlarına yol açtı.

YEDİĞİNİZ BALIK TÜRÜ ÖNEMLİ

Göz uzmanına göre, iyi haber şu ki, tüm balıklar zararlı elementte yüksek değil. Dr Bourkiza, "Risk, ne kadar ve ne tür balık yediğinize bağlı olacaktır. Genel bir kural olarak, daha büyük ve daha uzun ömürlü balıklar, hayatta kalmak için diğer balıkları yiyen balıkların yanı sıra en fazla cıva içerir. Kılıç balığı, köpekbalığı, kral uskumru ve taze ton balığı, yüksek düzeyde cıva içermesi en muhtemel türlerden bazılarıdır."

BALIKLARI GÜVENİLİR YERLERDEN ALIN

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"Toksik olmaları için bu tür balıkların ne kadarının yenmesi gerektiğini değerlendirmek zor, ancak her gün veya en az haftada birkaç kez yiyenler daha fazla risk altında. Dünyadaki bazı sular, Karayipler gibi diğerlerinden daha yüksek seviyelerde cıva içerir. Bu balıkları yiyorsanız, nereden geldiklerini öğrenin ve onları nasıl düzgün bir şekilde hazırlayacağını bilen güvenilir bir kaynaktan satın aldığınızdan emin olun."

HAFTADA İKİ KEZ YENİLMESİ ÖNERİLİYOR

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Bu riske rağmen balıklar büyük bir protein, omega-3 yağ asitleri ve çeşitli vitaminler kaynağı olmaya devam ediyor . Bu nedenle NHS , bir porsiyon yağlı balık da dahil olmak üzere haftada en az iki porsiyon balık yemeyi önerir. Uzman, "Yaygın olmasa da, cıvanın göz sağlığınız üzerindeki etkisi kesinlikle bilinmesi gereken bir şeydir" diye ekledi.

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