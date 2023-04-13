Uzun süre toz almamanızı sağlayacak 2 malzemeli karışım! Evinizi mis gibi kokutacak

Yapılan temizlikler için pratik tüyolar araştırılıyor. Evi uzun süre temiz tutmak ve mis gibi kokmasını sağlamak için uygulanan yöntemlere dikkat etmek gerekiyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir temizlik uzmanı şans eseri bulduğu ve tüm müşterilerinin evinde uyguladığı evin harika kokmasını sağlayan gizli tekniğini açıkladı.

Yayınladığı videoya "Müşterim evinin mis gibi kokması ve bu kadar temiz hissettirmesi için ne kullandığımı sordu" diye yazdı. Mobilyaların uzun süre toz tutmaması içinde biraz su bulunan kaseye az miktarda yumuşatıcı ve antibakteriyel el sabunu sıktı.

TÜM YÜZEYLERİ BU KARIŞIMLA SİLDİ



Elde ettiği karışımı iyice karıştırarak mutfak havlusuna bastırdı. Daha sonra lamba sehpaları, resim çerçeveleri, kapılar, ışık anahtarları, masalar, sandalyeler, pencere pervazları ve süpürgelikler dahil olmak üzere evin etrafındaki tüm yüzeyleri sildi.



Bunun üzerine başka bir temizlik uzmanı bu yöntem sayesinde uzun süre toz almadığını paylaştı. Yumuşatıcının toz tutmama özelliği olduğunu belirtti.

